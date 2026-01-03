影/癡情婦中招愛情詐騙 提款「給國外男友置產」警急阻

台北市萬華區一名婦人日前遇上愛情詐騙，跑到郵局提款聲稱要購買傢俱，行員察覺有異通報警方到場，婦人又改口說要給未謀面的國外男友置產用，員警隨即苦勸及時阻詐。

婦人遇上愛情詐騙到郵局提款。（圖／翻攝畫面）

北市萬華區林姓婦人（65歲）日前前往郵局向行員表示欲提領新臺幣5萬元，經臨櫃行員關懷提問後，懷疑林女可能遭詐，隨即通知警方到場協助，轄區萬華分局2名員警立刻趕赴現場。

員警詢問時林女又改口稱欲提領5萬元是作為購買家具所用，警方擔心林女遭詐，再次詢問提領現金家屬是否知情、計畫購買家具種類，林女見無法繼續隱瞞，方承認提款現金是為了要讓外國男性友人購買房產，但至今未曾謀面。

在警方多方舉例及說明此為典型愛情詐騙手法，林女才驚覺自己差點落入「假交友」之詐欺話術，當場打消提款念頭保住積蓄，同時對警方及行員的關懷頻頻表達感謝。

警方呼籲，詐騙手法層出不窮，網路交友亦須特別小心，民眾若遇到疑似詐騙集團，謹記「一聽、二掛、三查證」，可立即撥打警政署防詐騙專線165電話及110報警，以免落入詐騙集團圈套。

