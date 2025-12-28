(影)發布ESG報告書 霧峰農會分享邁向永續足跡

[Newtalk新聞] 台中市霧峰區農會今（28）日利用「冬至市集」舉辦ESG永續報告書發表會，總幹事黃景建說，霧峰農會是全台342家農漁會當中，第一個正式成立ESG永續農業發展中心，聘請專業顧問進行輔導與跨部門協作，以發布ESG永續報告書，展現農會對永續的堅持與成果。





黃景建表示，他在2001年接任農會總幹事，隨即面臨2002加入世界貿易組織的衝擊，當時決定與農試所進行產學合作，開始與農民契作台農71號益泉香米，起初只有7公頃尺，用高價保障收購，從那時起就開啟了不歸路。目前已經是台灣最大的益全香米產區，超過600公頃，佔全霧峰稻米生產面積的三分之二。

黃景建表示，目前已經有489位的農民加入起契作，面積將近500公頃，同時導入產銷履歷、安全用藥驗證。在台灣稻米大型競賽中流傳著「東池上西霧峰」，稻米產業在霧峰永續發展，每年可以幫地球省掉650噸的二氧化碳排放量，也因為友善耕作，有52種生物回到田裡面，這些成果都在國際期刊上發表，並且有超過112家企業認養，產官學界超過15個單位共同參與合作。





黃景建表示，農會正式發布ESG永續報告書，近兩年來榮獲「永續農業生產獎」、「業業獎色金融融全國第一名」、「農融奬」、「融推獎」及榮獲全國農漁會第一位總幹事「永續農業傑出人物獎」等共14項大獎。





霧峰農會表示，永續成果發表結合冬至市集，藉此活動感謝企業與農會、農民攜手一起為永續地球的ESG作為，在市集的互動中感受這份塊土地從容穩健的永續足跡以及在地的美好認同。

