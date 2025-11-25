影/發錢了！關稅+匯率夾殺 新竹縣橫山鄉普發5000元

因應美國關稅調整及匯率波動對地方產業造成的衝擊，新竹縣橫山鄉宣布自11月25日至11月27日，全鄉每人普發5000元生活補助金，預估約有1萬2000名鄉民受惠。

新竹縣橫山鄉自11月25日至27日，全鄉每人普發5000元生活補助金。 （圖／中天新聞）

新竹縣橫山鄉公所在8月提出「生活補助計畫」追加案，並獲代表會同意編列6040萬元作為發放經費。發放對象為今年8月4日前已設籍於橫山鄉，且領取當日仍在籍的鄉民。公所將派員於11月25日至27日在各村指定地點發放；若錯過領取，可於12月2日下午5時前攜帶證件至公所民政課補領。

新竹縣橫山鄉發放生活補助金5000元。（圖／新竹縣橫山鄉公所）

橫山鄉公所秘書謝文桓指出，目前鄉庫仍有近4億7000萬元可運用，但因美國關稅上升及匯率變動造成中小企業訂單下滑，已影響不少基層家庭的生計，因此希望藉由普發補助金，協助民眾度過眼前的生活困境。

