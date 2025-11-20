（影）白俄羅斯推平價版「柏金包」! 售價僅90美元掀話題

[Newtalk新聞] 據《NEXTA》報導，白俄羅斯正式進軍精品市場，推出自家版本的「柏金包」（Birkin），只要 90 美元即可入手，在網路上引發熱議。這款向愛馬仕（Hermès）經典柏金包致敬的手袋，由白俄羅斯國營企業「Galanteya」在明斯克生產。部落客娜傑日達（Nadezhda Lalemand）率先開箱試用，表示十分滿意，開心把包包帶回家。





相較之下，愛馬仕（Hermès）原版柏金包想買可沒那麼簡單，即使準備好 9,000 美元（且這只是最入門款），精品店也可能拒賣，顏色更無法挑選，只能接受店員提供的款式。

「Galanteya」則採完全不同的策略，不標榜奢華、不限對象，任何人都能直接購買。包款售價落在 339 至 430 白俄羅斯盧布，親民價格讓不少民眾直呼「終於能實現柏金夢」。

