影/白天洗車晚上地下室變賭場！ 萬華警一網打盡17人

台北市萬華區警方破獲一起以洗車場掩護非法地下賭場案。大批員警上門查緝時，當場逮捕13名賭客、4名工作人員，包括賭場負責人和洗車場老闆共17人，並查扣賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元及象棋、骰子等賭具。

萬華一間洗車場地下室暗藏賭場，警方當場破獲逮捕17人。（圖／警方提供）

這間位於萬華區西園路二段的洗車場，白天正常營業，入夜後地下室卻搖身一變成為「士九」賭場。萬華分局接獲線報後蒐證多日，7日下午4時許持搜索票前往查緝，當場逮捕13名賭客、4名工作人員，以及59歲陳姓賭場負責人和46歲翁姓洗車場老闆，現場還有18萬元的賭資和5萬多的抽頭金，以及賭具等等皆被警方查扣。

廣告 廣告

警方追查，該賭場並非每天營業，以象棋「士九」為賭局，採每位賭客輪流當莊的方式，提供其他賭客下注，每次最低投注額為2千元，賭客贏錢後賭場會抽取「三分」作為抽頭金。警方近日部署多名警力監控，7日見人潮湧現，時機成熟後立即持搜索票執行查緝，直接進入地下室逮捕現場所有人員。警方調查發現，該賭場藏身於洗車場地下室，除鄰近聯外橋樑交通便利外，另以洗車場作為掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，藉此吸引熟客上門。

萬華警方破獲一間洗車場地下室暗藏賭場，警方當場查扣賭資18萬元，逮捕17人。（圖／警方提供）

當場查獲的13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另4名工作人員、陳姓賭場負責人及翁姓洗車場老闆則依刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。

延伸閱讀

「普發1萬」詐騙新招！他誤信交出300萬元黃金：太可恨

台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎

國3北上291k車禍！水泥車側翻 混凝土溢出占車道