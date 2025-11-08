影/白天洗車晚上地下室變賭場！ 萬華警一網打盡17人
台北市萬華區警方破獲一起以洗車場掩護非法地下賭場案。大批員警上門查緝時，當場逮捕13名賭客、4名工作人員，包括賭場負責人和洗車場老闆共17人，並查扣賭資18萬餘元、抽頭金5萬餘元及象棋、骰子等賭具。
這間位於萬華區西園路二段的洗車場，白天正常營業，入夜後地下室卻搖身一變成為「士九」賭場。萬華分局接獲線報後蒐證多日，7日下午4時許持搜索票前往查緝，當場逮捕13名賭客、4名工作人員，以及59歲陳姓賭場負責人和46歲翁姓洗車場老闆，現場還有18萬元的賭資和5萬多的抽頭金，以及賭具等等皆被警方查扣。
警方追查，該賭場並非每天營業，以象棋「士九」為賭局，採每位賭客輪流當莊的方式，提供其他賭客下注，每次最低投注額為2千元，賭客贏錢後賭場會抽取「三分」作為抽頭金。警方近日部署多名警力監控，7日見人潮湧現，時機成熟後立即持搜索票執行查緝，直接進入地下室逮捕現場所有人員。警方調查發現，該賭場藏身於洗車場地下室，除鄰近聯外橋樑交通便利外，另以洗車場作為掩護而不易被察覺，地點隱蔽且鮮為人知，藉此吸引熟客上門。
當場查獲的13名賭客，全數依違反社會秩序維護法函送裁罰，另4名工作人員、陳姓賭場負責人及翁姓洗車場老闆則依刑法賭博罪嫌移送台北地檢署偵辦。萬華分局表示，賭博易衍生重利、暴力討債等治安問題，警方將持續掃蕩不法賭博場所，以淨化社會風氣及維護社區治安。
延伸閱讀
「普發1萬」詐騙新招！他誤信交出300萬元黃金：太可恨
台中百年「犂記餅店」傳意外！女員工左手捲入攪拌機 3指壓碎
國3北上291k車禍！水泥車側翻 混凝土溢出占車道
其他人也在看
討錢未果情緒失控 北市64歲男持瑞士刀傷女友
64歲的李姓男子今（8）日下午在台北市信義區永吉路住處，因向同居的56歲葉姓女友索討金錢未果，竟情緒失控，持店內桌上的瑞士折疊刀指向葉女，兩人拉扯間導致葉女右手臂擦傷。警方獲報後於半小時內迅速趕抵，立即將李男依恐嚇、傷害及家庭暴力現行犯逮捕，移送台北地檢署持續偵辦。自由時報 ・ 11 小時前
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光
汐止男載豆腐過彎灑滿地！害3騎士輾過自摔 畫面曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
豬肉解禁 賴清德籲一起繼續支持台灣豬
全台肉品市場7日恢復拍賣，市場豬肉攤今（8日）全面正常販售溫體豬，總統賴清德稍早也在臉書發文喊「台灣豬回來了！」他並感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人朋友的配合，「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」中時新聞網 ・ 12 小時前
白天洗車場晚上變賭場 萬華警逮18人送辦
位在台北市萬華西園路二段巷口內的一處洗車場地下一樓，每到晚間就變身成「棋粒麻將賭場」。警方據報蒐證，逮獲59歲陳姓負責人及4名員工，和13名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。北市警萬華分局自8月起全面查禁各類以合法掩護非法營業的地下賭場，警方日前接獲線報指出，西園派出所轄內有一處洗車場出入人員複雜，疑似自由時報 ・ 15 小時前
議員批振興東區商圈活動效益差 北市府：擴大串聯
（中央社記者劉建邦台北8日電）議員稱市府大巨蛋振興東區商圈政策，巨蛋熱、商圈冷。商業處表示，大巨蛋人流有轉至附近商圈帶出收益，仍規劃擴大至其餘場館，盼提升演唱會經濟。中央社 ・ 12 小時前
騎遇福爾摩沙登場 海外車友占3成 (圖)
台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙」（Formosa 900）8日出發，今年共有1268人參加，其中有30%為來自海外的車友。中央社 ・ 10 小時前
看價值非價格！ 短期家庭旅遊夯 家長:墾丁海景不輸沖繩
總統賴清德喊話國旅要加油，被點到的墾丁到底有沒有太貴，墾丁業者跳出來回應，應該注重價值而不是價格，實際在地了解旅客選擇墾丁遊玩，跟日本沖繩比一比，沖繩除了食宿較便宜，但如果加上機票，整體而言交通費還是墾丁較划算，今年10月連假多，墾丁的觀光人數更是比去年同期成長近54％。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
裴珍映12月來台！「送特別禮物」喊話粉絲：一起迎接新開始
韓國歌手裴珍映宣布將展開首次亞洲粉絲演唱會，見面會以「2025 BAE JINYOUNG ASIA FAN CONCERT」為主題，台北場將於12月21日於台北花漾展演空間舉行，希望與台灣粉絲共度特別時光。演唱會門票與特典會票券將於11月12日下午三點於遠大售票系統開賣。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
賓士車無故突反鎖 警、消合力破窗救2歲童
宜蘭縣礁溪鄉五峰旗風景區內，昨天（7日）傍晚5時許，1輛賓士車突然無預警自動上鎖，讓已經坐在兒童安全座椅的1名2歲孩童受困車內，車主原本想要自己打破車窗將孩子救出，但怕因此造成孩子受傷，於是打110求助，轄區礁溪派出所執勤警獲報到場，警方通報消防隊到場支援，經消防隊員以專業的破窗器擊破車窗後，順利將孩童毫髮無傷救出。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
汐止「豆腐大灑落」害慘騎士！小貨車綑不緊惹禍 3人滑倒受傷送醫
豆腐雖柔軟無害，但這次卻意外成了造成傷勢的主因。三名機車騎士先後騎經該路段，未發現路面異狀，紛紛因此打滑摔車，三名騎士分別為蔡姓女騎士及呂姓、曹姓男騎士，摔倒後出現四肢擦挫傷，雖然畫面驚險，但所幸送醫治療後均無大礙。警方接獲通報後趕往處理，並對三名騎士進...CTWANT ・ 12 小時前
林森北路爆發「百萬債務糾紛」 兩派人馬持刀街頭互砍
警方初步調查，唐姓男子積欠吳姓、林姓等友人共逾100萬元，遲遲未歸還，雙方相約談判。今日下午3時許，雙方人馬攜帶刀械在林森北路、農安街口碰面，爆發肢體衝突，分持刀械相砍。路人目睹後趕緊報警，雙方多人掛彩，所幸無大礙，隨即四散逃離現場。警方據報調派大批警力到場...CTWANT ・ 12 小時前
快訊／林口老翁高處墜樓 雙腿骨折送醫搶救不治身亡
新北市林口區中正路上，今天（8日）下午2時許，1名年80多歲的老翁被人發現倒臥某公寓旁地面，消防局接獲報案立即派遣救護車趕往，消防救護員到達後，發現老翁疑似從公寓頂樓墜落，雙腳開放性骨折、意識模糊，於是立即施作CPR後送醫往林口長庚醫院搶救，但老翁因傷重急救無效身亡，至於老翁確切身分及詳細墜樓狀況還有待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 8 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 9 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 19 小時前
怒告誹謗、個資法不成！家寧母未聲請再議 Andy老師不起訴確定
YouTuber「眾量級CROWD」前情侶檔Andy（王崇睿）與家寧分手後爆出頻道與財務糾紛，家寧母親曾淑惠不滿遭指控恐嚇、獨吞商標，提告Andy加重誹謗與違反《個資法》等罪。新北地檢署偵辦後認定罪嫌不足，予以不起訴處分，由於曾女未於期限內聲請再議，全案不起訴確定。鏡新聞 ・ 1 天前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 9 小時前