影》白委控民進黨圖利三立 幫炒地皮獲利

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

民眾黨主席黃國昌曾爆料，三立集團在2018年底買下埔心牧場後，桃園市政府2019年1月就把細部計畫做好，同年5月內政部火速核准變更，質疑從中央政府到時任桃園市長鄭文燦，「一路開綠燈，一條龍快速服務」，從農業區變更成產業專用區，短短幾個月時間，土地價值更是漲了很多。

國家通訊傳播委員會（NCC）前任委員林麗雲、王維菁於去年7月卸任前發表「NCC傳播委員卸任建言」，直言台灣「政媒集團化」成形，媒體已成政治部門的宣傳工具。對此，黃國昌去年9月質詢行政院長卓榮泰時曾表示，特地媒體集團在民進黨中，有沒有派系？有沒有政治影響力？有沒有介入實際的政治事務？並質疑台灣政媒共生集團，藉由土地開發牟利。

廣告 廣告

黃國昌進一步舉桃園埔心牧場為例，並指出味全集團持有埔心牧場20幾年，不斷的申請都市計畫變更，不斷的申請，不要再停留在農業區，要開發、遊憩、休閒，但20幾年卻從來沒核准過；然而，當埔心牧場於2018年年底賣給三立集團後，2019年1月，桃園市政府就把細部計畫做好，同年的5月，內政部就核准。

黃國昌痛批，從地方到中央，一路開綠燈、一條龍的速度瞠目結舌；黃強調，味全集團搞了20幾年，沒有辦法變，但一賣給三立後，當時由鄭文燦所領導的桃市府太有效率，1個月馬上提細部計畫 ，5個月後內政部就核准。

究竟三立當初提出怎樣的神奇記劃，讓桃市府、內政部一路過關斬將，黃國昌說三立影城跟前瞻基礎建設計畫有關係，桃市府為了配合前瞻，火速讓案子過關，「前瞻跟三立集團的三立影城有什麼關係？」

黃國昌也提及，從農業區變更成產業專用區，短短幾個月時間，土地價值漲了很多，在2018年時，一坪三萬八，因當時是牧場、農業區，不會值錢，但區位變更以後，2024年4月周邊實價登錄，一坪已來到十幾萬。卓榮泰聽完後則表示，「是希望地方首長不要涉入任何土地開發，這份用心我清楚了」。

對此，當時鄭文燦辦公室與三立先後澄清，埔心牧場為董事長張榮華的個人投資事業，自2018年成立以來已經營近五年，並未出售或炒作獲利，強調相關都市計畫變更與投資皆依既有楊梅都市計畫程序，經中央與地方審議合法辦理，所謂「迅速開工」實為水土保持工程依核准時程施工，與市地重劃無關，強調公司長期投入牧場與觀光、影視設施經營，否認攫取暴利，並呼籲外界勿以不實指控誤導視聽，否則將依法維權。

【看原文連結】