影／白安開唱憶亡父台上的淚崩 透露怕忘記爸爸的聲音

白安日前發行新專輯《星期八》，並隨即展開「路邊野餐」新專輯巡迴演唱會，上週末她前往北京、上海開唱，介紹到寫給離世爸爸的歌曲〈我該用什麼才能留住你〉時，白安忍不住落淚，感性分享：「這首歌對我來說，是演出時最難唱的一首歌，因為每次唱都會想起很多人。」她也坦言，表演這首歌時並非每一場都想哭，但來到上海卻突然情緒特別豐沛。台下歌迷見狀，貼心遞上衛生紙讓她擦拭眼淚，感動瞬間蔓延全場。為了不讓情緒影響接下來的演出，白安向歌迷求救：「有沒有哪個朋友可以讓我好笑一下，幫我轉移注意力！」歌迷隨即大喊「一夜暴富」，成功讓白安破涕為笑。

白安在演唱會上淚崩。（圖／相信音樂提供）

