(影) 白宮員工手滑？川普社媒驚現「歐巴馬夫婦變猴子」歧視影片網炸鍋

[Newtalk新聞] 美國總統川普 5 日在其社交平台 Truth Social 上，因一段將前總統巴拉克．歐巴馬與夫人米歇爾．歐巴馬描繪為猿猴的影片引發爭議。在遭遇共和黨內反彈及兩黨齊聲譴責後，該帖文已被移除。事件迅速成為國際媒體焦點，涉及種族歧視的內容引發廣泛批評。





根據外媒報道，該段影片不僅包含影射歐巴馬夫婦為猿猴的種族歧視畫面，更將川普本人描繪為「叢林之王」的獅子。川普帳號最初分享了這段影片，但隨後在面對來自共和黨同僚及民主黨的強烈反對聲浪後將其刪除。美國《有線電視新聞網》( CNN ) 指出，此舉是基於「兩黨的憤慨」，《英國廣播公司》( BBC ) 亦強調「共和黨反彈」是促使刪文的關鍵因素。

廣告 廣告





該段影片不僅包含影射歐巴馬夫婦為猿猴的種族歧視畫面，更將川普本人描繪為「叢林之王」的獅子。 圖：翻攝自 X 帳號 @NEXTA





關於影片來源，X 帳號 NEXTA 引述白宮發言人的說法，稱該帖文是由「一名白宮員工意外發布」，並已刪除。然而，此解釋並未平息公眾與媒體對內容本身帶有強烈種族歧視意味的質疑。川普的 Truth Social 帳戶在事件中成為核心傳播節點，相關帖文雖已移除，但已在網絡上引發大量討論，事件傳播範圍廣泛。





綜合多方報導，種族歧視的內容在美國政治對話中仍具爆炸性，儘管帖文已刪，但其引發的輿論風暴及兩黨罕見同聲譴責的局面。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普跳下來挺高市! 邀她3月訪白宮 自民黨國會大勝只剩當天「這變數」……

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統