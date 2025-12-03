影/白宮抓移民影片用她的歌！莎賓娜卡本特氣炸：不要扯到我

白宮社群媒體近日在一段疑似移民執法畫面的影片中，使用流行歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）的歌曲《Juno》，引發她強烈不滿。

莎賓娜卡本特。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，莎賓娜卡本特在社群媒體X怒批該影片「邪惡又噁心」，「不要把我或我的音樂，牽扯進你們不人道的議程。」其公關代表則回應指出，所有立場以莎賓娜卡本特的貼文為準。

對於莎賓娜卡本特的不滿，白宮則加碼用她的歌曲與專輯名稱回擊，白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）表示，「我們不會為驅逐危險的非法犯罪分子，包括殺人犯、性侵犯與戀童癖而道歉。任何會替這些怪物辯護的人，不是愚蠢，就是『slow』。」

報導指出，川普政府過去也多次在未經同意下使用流行歌曲，並搭配惡搞形式，上月國土安全部使用歌手奧莉維亞（Olivia Rodrigo）的《All-American Bitch》作為移民宣傳影片配樂，她氣得發文表示，「不要用我的音樂宣傳你們種族主義、充滿仇恨的宣傳。」

此外，白宮社群帳號也曾用過亞瑟小子（Usher）歌曲《Hey Daddy (Daddy’s Home)》影片，並在TikTok用泰勒絲（Taylor Swift）的《The Fate of Ophelia》。

