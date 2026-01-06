影/白河警破獲「香油錢集團」 3男「釣」走10萬元遭羈押

台南市白河警分局成功偵破一起竊取宮廟香油錢案件，逮捕由2名47歲陳姓男子及一名33歲柯姓男子組成的竊盜集團，該集團自去年7月起，以「釣魚」方式竊取香油錢，橫掃麻豆、新營及白河等地區13間寺廟，初估得手10萬元，全案移送後3人均遭法院裁定羈押禁見。

遊盜竊集團自去年七月起，以「釣魚」方式竊取香油錢，橫掃麻豆、新營及白河等地區13間寺廟，初估得手10萬元。（圖／警方提供）

近期白河等地區陸續有宮廟發現「香油錢不見了？只剩銅板，紙鈔卻不翼而飛。」廟方向警方報案後，白河分局立即與麻豆及新營分局共組專案小組展開調查。警方調閱監視器畫面顯示，竊嫌們半夜潛入無人看管的廟宇，手持綁有雙面膠的鐵片，在香油錢箱前行跡鬼祟，隨後將紙鈔取走放入口袋。

專案小組在台南地檢署檢察官廖羽羚指揮下，經過濾比對監視器鎖定涉案車輛，成功掌握三名竊嫌身分。警方於1月4日兵分多路將3人拘提到案，同時起獲一批作案工具。據了解，這3名竊嫌均為慣竊，平時裝成路過香客，趁寺廟乏人看守時下手，作案手法相當熟練。

警方調閱監視器畫面顯示，竊嫌們半夜潛入無人看管的廟宇，手持綁有雙面膠的鐵片，在香油錢箱前行跡鬼祟，隨後將紙鈔取走放入口袋。（圖／警方提供）

「三名嫌疑人為鄰居關係，鎖定夜間沒有人看管的廟宇下手。」辦案人員透露，竊嫌們分工明確，有人負責把風，有人專門下手，幾分鐘內就能將賽錢箱內的香油錢紙鈔盜取一空。由於紙鈔較輕，竊嫌專偷紙鈔不碰銅板，且因廟方並非每天檢查香油錢，往往發現時才驚覺「怎麼錢都不見了」。更令人咋舌的是，部分廟宇甚至被偷了不只一次。

白河分局長陳志埕表示：「地方的宗教信仰具有安定人心的力量，感謝專案小組同仁積極任事，能一舉擒獲犯嫌到案。」他也呼籲民眾，對於存放財物處所可加裝監視器或適當保護措施，避免遭歹徒竊取，並強調警方將持續針對轄內治安要點加強巡守，以保護民眾生命財產安全。

三名嫌疑人為鄰居關係，鎖定夜間沒有人看管的廟宇下手。（圖／警方提供）

台南素有「千廟之城」稱號，信徒捐獻的香油錢原是對神明的虔誠心意，卻成為宵小覬覦的目標。此次竊案中，三名竊嫌自114年7月開始，先後在麻豆、新營及白河警分局轄區反覆行竊，計有多達13間寺廟受害。廟方發現香油錢遭歹徒以「釣魚」方式竊取後，向白河分局報案，最終警方成功將3名嫌犯繩之以法。

