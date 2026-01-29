影／白袍醫師的紅點之旅 彰基團隊微電影展現醫療創新實力

▲陳穆寬總院長(左2)肯定陳良誠醫師在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發，他強調，醫院將持續支持醫護同仁在研究、教學與創新上的發展。（圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】第六屆彰化百工百味影片創作獎27日於彰化演藝廳舉行頒獎典禮，由王惠美縣長表揚獲獎者。其中彰基醫學中心陳良誠醫師團隊以「從八卦山到柏林：白袍醫師的紅點之旅」一片榮獲此次微電影組佳作，是首位以醫師身分獲得此獎項者。該片講述一名醫學中心主治醫師，如何兼顧繁忙的臨床生活；並運用下班後的瑣碎時光，為我國醫材新創付諸努力及實踐，並最終斬獲國際知名大獎。

陳良誠醫師表示，片中提及的智齒牽引技術(Kyola Distraction)，為一項溫和的智齒移除方案；可以保護神經避免受損，全程幾近無痛，提供民眾一項新選擇。目前在彰基醫學中心已經有逾200個臨床個案受惠，更納入醫病共享決策(Share Decision Making)指標為提升醫療品質做出重要貢獻。

廣告 廣告

▲第六屆彰化百工百味影片創作獎27日舉行頒獎典禮，陳良誠醫師接受王惠美縣長頒獎表揚。（圖／彰化基督教醫院提供）

彰基陳穆寬總院長表示，德國紅點(Reddot Design Award)是設計界的最高榮譽。口腔外科陳良誠醫師能在繁忙的醫療工作之餘，仍投入醫材開發並獲得國際肯定，展現出醫療專業者面對臨床問題時的敏銳洞察與創新精神。他強調，醫院將持續支持醫護同仁在研究、教學與創新上的發展，期盼透過更多具臨床價值的技術與產品，為患者帶來更好的醫療品質。

▲彰基榮獲百工百味影片創作獎佳作，肯定臨床創新，展現在地醫材新創實力，持續推動研發，讓彰化接軌國際、帶動臺灣醫療前進。（圖／彰化基督教醫院提供）

從八卦山到柏林，這部微電影作品象徵著臺灣在地醫師不畏挑戰、勇於創新實踐的精神，也是彰基醫學中心醫療體系的縮影。未來，彰基將持續支持臨床創新，讓更多在地故事走向國際，成為彰化與臺灣的共同驕傲。彰基表示，此次作品獲得百工百味影片創作獎佳作，不僅是對臨床醫師創新努力的肯定，更象徵醫材新創能從彰化出發、獲得縣府表揚並站上國際舞台。未來院方將持續支持更多具臨床價值的研發，讓「在地創新」成為帶動臺灣醫療前進的重要力量。