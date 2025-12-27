影/白雪降臨武陵四秀新達山屋！銀裝素裹太美 積雪厚10公分

受大陸冷氣團影響，中部以北3000公尺以上高山27日有降雪機率，皚皚白雪飄落雪霸國家公園高山地區，雪管處表示，「武陵四秀」新達山屋當天清晨已積雪約10公分，溫度只剩1度。

「武陵四秀」新達山屋27日清晨6時40分許積雪已達10公分厚度。（圖／雪管處提供）

雪霸國家公園管理處27日指出，當天清晨6時40分許獲報，武陵四秀的新達山屋積雪厚度達10公分，氣溫約僅1度，當時降雪仍在持續。九九山莊氣溫也降到零下1度，同樣出現濕冷天氣及飄雪現象，不過暫無明顯積雪，後續的天氣變化仍可能使雪量增加。

山中白雪將新達山屋周邊點綴成銀裝素裹的美景。（圖／雪管處提供）

而在26日清晨，武陵四秀的桃山山屋、新達山屋和雪山369臨時營地就已飄雪，當時積雪厚度達4公分。大霸尖山大霸線步道10.2公里處的中壩坪26日晚間也有5公分積雪，朝九九山莊方向延伸。

對此，雪管處提醒近期上山民眾，若有規劃攀登大霸尖山或周邊高山，務必攜帶「雪地3寶」冰爪、冰斧及岩盔，並留意高山低溫和步道結冰積雪狀況，加強禦寒措施，審慎評估自身狀況和路況。

