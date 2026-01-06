影/監視器狂搖！日本島根連16震 氣象廳：未來1週恐有更強震

日本島根縣東部今（6）日上午起接連發生多起地震。氣象廳稍早召開記者會，說明今後的注意事項與地震活動狀況。氣象廳職員呼籲，未來一週需嚴防出現相同震度的地震，甚至不排除發生搖晃更劇烈地震的可能性。

圖為地震發生時鳥取縣米子市一監視器的畫面。（圖／NNN）

根據日本氣象廳，當地時間今日上午10時18分（台灣時間上午9時18分）左右，島根縣東部發生規模6.2地震，後來上修為6.4。當地與鳥取縣西部震度5強。中國和四國地區大規模觀測到震度4的搖晃，且鳥取縣西部觀測到「階級4」的長週期地震動。之後的4小時內，島根縣東部又發生15次地震。

根據氣象廳的定義，長週期地震動是指「在規模較大的地震時出現、週期超過2秒、幅度大且緩慢的搖晃」，易影響高層建築。

海老田綾貴對地震進行說明。（圖／NNN）

《NHK》報導，日本氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴指出，當地過去曾有在大規模地震發生後一週內，發生同等程度地震的案例。「地震發生後的一週內，請注意最大震度5強程度的地震，甚至有發生更強烈搖晃地震的可能性，特別是震後2至3天內，可能會有強烈震動的地震」。

海老田還補充提到，此次地震在廣義上屬於「2000年鳥取地震」的發生區域。這也是25年多來，該地區再次發生較大規模的地震。此外，本次地震震央附近，在1990年曾發生規模5左右的地震接連出現的案例。他表示，「今後也恐發生比震度5強更強烈搖晃的大地震，請繼續保持警戒」。

海老田呼籲，在搖晃強烈的地區，落石與山崩等危險性已提高，民眾應對今後的地震活動與降雨狀況保持充分注意。

