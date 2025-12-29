(影)盧秀燕以媽媽市長引以為傲 何欣純：我是市民的市長

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕自稱是「媽媽市長」，同樣為人母的台中市長候選人何欣純今（29）日說：「也許他們很引以為傲，但我是市民的市長，我能夠讓市民引以為傲。」





被問到盧秀燕號稱是媽媽市長，你有什麼新的想法？何欣純說：「我是市民的市長，我想任何的口號，也許他們很引以為傲，但是對我來講，市民的生活才是我該做的事情，我能夠讓市民引以為傲，是我能夠為市民解決問題，能夠為市民來做事情，能夠為台中這個城市的發展來承擔邁向國際，我覺得這個才是我應該要做的事情，也是我的使命，我的職責。」

媒體問2026選舉藍白合，你會不會有壓力？何欣純說：「這個不能說是壓力，藍白合從過去到現在，這個事實我們也不用否定，但是我們會用更積極、更開闊的心胸跟政見來贏得台中市民對我的信任，因為藍白合不合，那是他們政黨的事情，對我來講，最重要的事情就是市民對我的信任、對我的肯定，市民願意讓我擔任市長來服務大家來引領市政，未來讓台中有一個新的開始，我覺得這個才是重點。」

