影／盧秀燕盼江啟臣和楊瓊瓔盡速協調 楊瓊瓔：不只快還要對的決定

國民黨下屆台中市長提名未定，立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔昨天和台中市長盧秀燕同出席佛光山「佛光緣美術館」剪綵，盧秀燕希望兩位擬參選人「開了智慧、求了佛法以後能盡速協調成功」楊瓊瓔今天在潭子受訪時說，智慧不只是要快做決定，還要做對的決定。

台中市潭子區聚興里市民活動中心今天辦開工典禮，立委楊瓊瓔今天出席時受訪表示，非常感謝昨天佛光山活動，大家一起為台中市祈福，她充分理解台中市長盧秀燕的說法，她感謝市長的關心和祝福，到目前為止，大家一致心願為台中祈福著想。

廣告 廣告

她說自己和大家都希望盡快協調出最棒的市長人選，她說智慧不只是要快做決定，還要做對的決定，相信黨中央絕對會依照公平透明方式，協調出來，讓支持者和基層放心，讓國民黨更強。

被問到盧秀燕是否會介入協調人選，楊瓊瓔說，這不是她可以回答的問題，謝謝市長的關心和祝福。

楊瓊瓔表示，一切配合黨中央，本月16日第一次協調有共識，也沒有共識，共識是協調前沒有任何黨中央做的民調，沒達成共識是提名機制時程和方法，期待黨中央在成熟時機通知第二次協調時間，她一定全力配合。

【看原文連結】

更多udn報導

台北到南港搭35元高鐵8分鐘就到 刷1卡免買票

BTS高雄開唱引爆訂房熱潮 他提1招不怕被坑

女兒學測失利難上台大 父開導「人生像導航」

長輩為何容易被詐騙？醫：不是貪 是1功能退化