(影)盧秀燕要跟總統咬耳朵 賴清德：過去沒有緣份在一起

[Newtalk新聞] 台中市百工百業博覽會今（16）日上午在台中國際會展中心舉行，台中市長盧秀燕致詞時一再強調，這棟會展中心是台中市政府自地自建，中央沒有補助一毛錢，她還說，「前兩天我才知道，原來我沒有跟賴總統咬耳朵。」賴清德稍後致詞時也立即回應，「過去我們沒有緣份在一起，我希望未來能夠共襄盛舉。」





盧秀燕說，台中國際會展中心新年第一場展覽，就由台中市商業會所舉辦的百工百業博覽會，恭喜台中市商業會一馬當先用勇奪先機，也祝你們大發利市。

盧秀燕說：「台中國際會展中心是由台中市政府自地自建，這塊地價值超過百億，台中市興建的經費，第一期花了88億元，全部是由台中市政府自籌預算，這是中部人30年來的夢想，因為我們希望有自己的會展中心可以拚經濟，所以我們花了6年多的時間，6年前開工，花了88億提來興建，今天終於能夠完成這個夢想，然後振興百工百業，然後讓大家能夠做生意拚經濟賺大錢，所以在農曆年前這個會展中心的落成啟用其實是特別有意義。」





盧秀燕接著說：「不過我剛才也特別提到，台中市政府花了88億，沒有中央補助款沒有地方投資，我們真的很辛苦，那我就想為什麼我們蓋這個東西，中央沒有補助呢？前兩天我才知道，原來我沒有跟賴總統咬耳朵，總統前兩天在苗栗告訴縣長鍾東錦縣長說，有空多來咬耳朵，所以總統待會拜託，讓我咬一下耳朵，接下來還要蓋二期在西側，也是台中市政府的地，不過我們再也沒有錢，所以需要中央補助，能夠把第二期蓋起來，成為全亞洲最新而且最大的會展中心，就在台中。」





賴清德稍後也回應：「年輕人常講一句話，過去我們沒有緣份在一起，我希望未來能夠共襄盛舉，但是要修正一下，土地是國防部的。」

