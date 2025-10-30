影/盧秀燕陪卓榮泰視察廚餘掩埋場：步調會跟中央一致
行政院長卓榮泰今（30）日率行政院秘書長張惇涵、政務委員陳時中南下台中，出席非洲豬瘟中央前進應變記者會，隨後台中市長盧秀燕陪同卓榮泰及立委蔡其昌、何欣純等人視察廚餘掩埋場。
盧秀燕表示，日前中央防疫指揮中心下達了第二輪的指引，大概有6大項，除了有包括事發案場或者全國豬場以外，另外還有移動車輛，包括掩埋場，市府已連夜根據中央最新指引調整任務並重新分配工作，對於中央新的指引會全力配合，步調跟中央會一致。
盧秀燕再表示，至於掩埋場，原來的掩埋場有一部分要改成進焚化爐，因為現在焚化爐調度OK，因此未來只會剩3個掩埋場，市府會繼續調度，在最緊急的狀況之下，最好能夠都進行焚燒的作業，會再繼續調度、盤點。
卓榮泰則表示，非常欣慰真的看到了中央環境部直接要求之後，台中市環保局努力地把這個地方依照法規做了必要的、守法規的動作，看到了跟過去一開始那種髒亂是不一樣的，這是欣慰的，從廚餘的收集、清運、掩埋，都希望依照法規嚴格地依規處理，中央會視情況出任何的新方案指引，也是一樣要完全遵守。
卓榮泰指出，現在就算進到要逐漸解封的時候，還是有廚餘要收集到各個養豬場，所以第二個要求是要加強監測，隨時即時通報，存證的方式不能再像過去那樣隨隨便便，一定要全程有影像來佐證，有違規、違法的一定要有重重的罰則，一定要重罰，否則無法起到任何引導作用。
