(影)盧秀燕髮夾彎宣布學生午餐免費 周永鴻：證實過去「非法定福利」全是推託

長期主推此案的民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示「欣慰但感慨」，多年來在議會不斷提案和倡議 ，終於讓市府聽見家長的聲音；但他也指出，盧市長去年還以免費營養午餐「非法定福利」、「國立高中也沒有」為由不願規劃 ，如今為了政治風向「自打臉」跟進，足以證明過去的阻擋根本只是為了反對而反對。

周永鴻指出，他多次在議會正式提案、質詢爭取免費供應營養午餐，更強烈要求市府應運用新版《財劃法》增加近三百億財源來推動 。盧市長卻以免費營養午餐「不是法定福利」、「國立高中也沒有免費供餐」等理由回絕 。他當時就舉例，台中市的「老人健保補助」與「公車雙十優惠」同樣是非法定福利 ，市府都能做，為何不嘉惠台中的學童？如今，事實證明，他當初的論點完全正確，盧秀燕當時的拒絕只是推託之詞，如今自打臉。





周永鴻表示，去年底，苗栗縣宣布今年將實施營養午餐免費後，台中就成為中部唯一沒供應免費營養午餐的縣市。在台北市宣布後，基隆市跟進，盧市長才在今天匆促宣布跟進。這顯示盧市府施政缺乏核心價值，不是為了教育平權，而是看政治風向轉舵。周永鴻強調，雖然政策晚了，但只要對市民有利，他仍給予肯定，這也代表民進黨團長期的監督與提案終於開花結果。





周永鴻最後強調，既然確定實施，接下來的重點就是「品質」。他將在議會嚴格監督，確保 115 學年度上路後，不能因為免費而讓品質打折。市府必須兌現讓這筆預算真正花在孩子的健康上，而不只是政治人物的政績宣傳。

