影/目擊UPS墜毀！美卡車司機驚恐逃命 行車紀錄器全拍下

美國UPS一架貨機昨在肯塔基州墜毀，釀成至少12人死亡，包括3名機組人員與9名地面人員，美媒披露一名卡車司機目擊事發經過，嚇得目瞪口呆，並立刻跳車逃生。

UPS貨機墜毀後冒出滾滾濃煙。（圖／美聯社）

美國《紐約郵報》報導，這起事故被一輛停在機場旁的貨車行車紀錄器，完整拍下，根據畫面顯示，這架編號2976的UPS貨機，在嘗試起飛時，機身尾部隨即竄出火焰，短短幾秒內整架飛機翻覆墜地爆炸，瞬間火光衝天。

這名卡車駕駛當時正坐在車內，他目睹貨機爆炸後，嚇得驚恐地大叫，「天啊……我的老天啊！」而他的臉被烈焰照亮，驚恐地瞪大眼睛、張大嘴巴，之後他立即跳下車逃離現場。

報導表示，由於貨機墜落在機場南側一處石油回收廠，引發劇烈爆炸，當地動員超過100名消防員，與烈焰搏鬥數小時才控制火勢。而事故發生後，肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）5日宣布，該州進入緊急狀態，貝希爾表示，進入緊急狀態將有助州政府全面應對事故現場，讓「我們能更快速地調動資源」。

