(影)目標每月滅俄5萬兵 烏軍拚無人機海戰術 4萬架攔截機全面上場

[Newtalk新聞] 烏克蘭數位轉型部長費多羅夫近日披露，烏軍正加速推動無人機與人事管理改革，力圖在戰場上進一步擴大對俄軍的消耗。他表示，本月內將有約 4 萬架用於攔截的「沙赫德」型無人機投入部隊，同時組建全新的無人機突擊單位，相關戰術已在庫皮揚斯克附近取得初步成效。





費多羅夫指出，烏軍已成立專門小組，負責追蹤並打擊俄羅斯無人機操作員，以削弱俄軍遠程打擊與偵察能力。他並強調，軍方正同步推動管理制度改革，「沒有實際戰果與績效的人員將被淘汰」，以提升整體作戰效率。

在戰略層面上，費多羅夫明言，烏克蘭的目標是，每個月對俄軍造成約 5 萬人的傷亡。他透露，上個月烏克蘭國防軍已消滅約 3.5 萬名俄軍士兵，目前戰場態勢顯示，這一數字正持續逼近既定目標。





費多羅夫指出，烏軍已成立專門小組，負責追蹤並打擊俄羅斯無人機操作員，以削弱俄軍遠程打擊與偵察能力。 圖:翻攝自X帳號@Maks_NAFO_FELLA





前線行動方面，社群平台流傳的影片顯示，烏克蘭海軍陸戰隊第 426 獨立無人系統團日前對克里米亞臨時被佔領的詹科伊機場發動襲擊，目標鎖定空軍基地的控制塔與調度中心。另有畫面顯示，一架烏軍 FPV 攔截無人機成功擊落俄羅斯「哨兵-R」（Forpost-R）偵察攻擊無人機，該機當時搭載 KAB-20 導引炸彈，具備偵察與精準打擊能力。





此外，當地時間 21 日，烏克蘭軍隊對傑巴利採沃附近的一處俄軍彈藥庫發動精準打擊，引發大規模火災及多次二次爆炸。地面戰況顯示，在頓內茨克方向，烏軍正持續向恰索夫亞爾以南推進。同時，也傳出烏軍對俄羅斯境內城鎮附近的防空飛彈發射陣地發動襲擊，試圖削弱俄方防空能力。

