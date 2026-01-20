(影)直升機殘骸找到了？阿蘇山即時影像疑拍到失事瞬間 下墜畫面曝光

[Newtalk新聞] 今(20)天上午一架觀光直升機，於日本熊本阿蘇山山頂附近失蹤，有網友發現阿蘇山即時影像疑似有直升機墜落的瞬間。根據日媒報導，機上有2名台灣籍乘客與1名駕駛員，目前都下落不明。下午4點左右，警方疑似在中岳火山口目擊疑似直升機機體殘骸，正在確認當中。





日媒《NHK》報導，「阿蘇卡德利動物樂園」的觀光直升機，上午10時52分自園區起飛後，在阿蘇山山頂附近失去聯繫，機上搭載一名64歲男性駕駛員，以及2名台灣籍乘客(41歲男性、36歲女性)。當地消防單位指出，疑似是直升機偵測到撞擊狀況，並透過自動通報系統向消防部門發出通報。

事後熊本縣知事發聲明指出，縣警與消防單位已立即啟動搜救行動，並出動熊本縣防災消防直升機「雲雀號」、熊本縣警察直升機「大阿蘇號」，以及航空自衛隊直升機進行空中搜尋，並在下午4點表示，警方在阿蘇山中岳火第一山口附近目擊到疑似直升機機體，地上部隊正加緊趕往現場。





另外，阿蘇火山博物館的火山口即時影像疑似拍到直升機墜落瞬間，有日本網友發現，在上午11點左右，可以看到螢幕中央火山口邊緣有一個飛行物正在下降，疑似還冒著黑煙。

