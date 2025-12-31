Yahoo奇摩遊戲編輯部

對於《英雄聯盟》台港澳地區的粉絲們來說，已經過去的 2025 年無疑是感到榮耀、驕傲與可惜的一年。來自台灣的 CFO 戰隊代表 LCP 賽區出征三大國際賽事：初陣對抗賽、季中邀請賽與世界大賽都留下了讓人印象深刻的成績，在 2025《英雄聯盟》世界大賽中更打破十年魔咒，帶領台港澳地區的隊伍重返淘汰賽舞台。不過，讓人可惜的是 CFO 在休賽期並無法順利讓八強陣容全員留下，日前也上傳了新中野組合 Peungyeon 與 Shad0W 的介紹影片。不過，這兩位中野組合在介紹影片中喜歡的遊戲風格完全不一樣，因此 CFO 在即將開打的新賽季能否順利磨合，也將是 2026 LCP 賽季的一大看點。