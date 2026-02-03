影/直擊土地公尾牙拜拜超長人龍！網驚：以為在排快閃店

記者高珞曦／綜合報導

今年國曆2月3日迎來土地公「尾牙」（農曆12月16日），各地民眾帶上供品為土地公作壽，台北市內湖區1間土地公廟前排滿拜拜人潮，目擊民眾驚呼以為是排「土地公快閃店」！

今年國曆2月3日迎來土地公尾牙拜拜的大日子，有民眾在台北市內湖區1間土地公廟直擊「堪比快閃店」等級的排隊潮。（圖／翻攝自Threads@cass13lifestyle ）

在民間傳統信仰中，土地公也是財神之一，由於古時買賣交易會選在每個月的「新月」、「滿月」進行，因此農曆每月初一、初十五、初十六會祭拜土地公，稱為「做牙」。其中，農曆12月16日因是新春前最後1次做牙，稱作「尾牙」。

有民眾在Threads分享，1間被大廈包圍的土地公廟前排著人龍，隊伍延續數公尺，幾乎每個人手上都有大包小包的供品，信眾蜂擁入廟拜拜，盛況讓他直呼，「不說還以為這是在排土地公快閃店」！

影片傳開後，不少網友也被這人潮嚇到，紛紛留言，「很夯的土地公廟」、「大家都想要土地公保佑發財，祝大家發財」、「今天到處都排長龍」、「我還在考慮要不要出發，我昨天才去，先拜先贏」、「還以為在排隊什麼好吃的」、「大安區也有快閃店」。

有網友留言稱，自己在早上7時許就到內湖這間土地公廟拜拜，當時人還不多，另1位網友則分享，人潮在下午也不見減少。有人也開玩笑說，排隊的人群恐怕來頭不小，「上班時間的『內湖區』閒人，隨便問一個都是副總、總監、經理」。

