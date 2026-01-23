(影)直擊霍諾德「徒手試爬」台北101！網歪樓問下樓方式 本尊給答案

[Newtalk新聞] 美國傳奇攀岩家霍諾德明(24)日將挑戰徒手攀登台北101，並透過 Netflix 全球直播。近日已有不少人捕捉到霍諾德繫安全繩在台北101練習的身影，但今日更有網友直擊他「完全無裝備」徒手練習的畫面，震撼直呼，「什麼都不掛，太神啦」。另外，有網友歪樓他登頂後「如何下樓」，其實霍諾德日前接受外媒專訪時就曾親自解惑，「坐電梯下樓」。





美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德，明日將挑戰在完全不使用繩索與安全裝備的情況下，徒手攀登台北101外牆，全程將在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101：直播(Skyscraper Live)》中播出，全程約2個小時，消息曝光後也引起外界關注。

廣告 廣告





近日已有不少人捕捉到霍諾德繫安全繩，在台北101練習的身影。不過今日有網友分享霍諾德「完全無裝備」徒手練習的畫面，震撼直呼，「練習開爬，什麼都不掛，太神啦」，影片中霍諾德看起來游刃有餘，倒是底下得網友看得膽戰心驚，直呼「他不害怕我很害怕」、「我光看影片就流手汗了」、「我好緊張」、「光看直接就腿軟了」。





另外，也有網友歪樓問，「不懂就問，他爬上去，還要自己爬下來嗎？」，其實霍諾德日前接受外媒《CNN》專訪時就曾親自解惑，「坐電梯下樓」；台北101董事長也轉發回應，「當然是搭電梯下來，我也是！」一番話讓外界更加期待明天到來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

228連假疏運！台鐵加開84列次 1/27日起開放訂票

霍諾德徒手爬101最大挑戰在哪？本人親吐勘查狀況