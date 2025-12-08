影/直擊青森規模7.6地震瞬間！聖誕樹、門板晃不停 40cm海嘯已抵達

記者高珞曦／綜合報導

日本青森縣8日晚間發生規模7.6地震，震央位在青森縣東方近海，震源深度50公里，最大震度6強落在青森縣八戶市，日本氣象廳已發布海嘯警報。當地時間深夜11時43分（台灣時間晚間10時43分），青森縣穆津小川原港（むつ小川原港）已出現首波40公分浪高海嘯，後續預估可能有更大海嘯來臨，目前八戶市等多地陷入停電狀態。

日本青森縣8日晚間11時15分發生規模7.6地震，當晚11時43分青森縣穆津小川原港觀測到海嘯40公分浪高。（圖／NTV）

青森縣8日深夜這起地震造成有感搖晃，有台灣網友在Threads分享北海道在地震發生瞬間的駭人當下，畫面可見原用於點綴氣氛的聖誕樹被搖的直晃，頂端的星星裝飾劇烈搖動，整體晃度明顯。另1名台灣網友的拍攝畫面則可見到，浴廁門板搖晃的發出嘎吱聲，雖然幅度不大，聲音仍讓人非常害怕。

1名在北海道的台灣網友直擊地震發生瞬間，室內的聖誕樹前後左右搖晃。（圖／Threads@xuanxuano.o授權提供）

目前日相高市早苗已在首相官邸開設緊急應變中心，以應對後續災情。

