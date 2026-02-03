影/直擊！基隆消防英雄詹能傑公祭現場 弟兄淚別「任務結束」

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑於1月21日晚間，為拯救受困火場的女住戶英勇殉職，今（3）日下午舉行告別式，現場氣氛肅穆，消防弟兄們淚眼相送，齊聲高喊「任務結束」，向這位英勇的消防英雄致敬。

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑於1月21日晚間，為拯救受困火場的女住戶英勇殉職，今（3）日下午舉行告別式。（圖／中天新聞，下同）

1月21日晚間，基隆市安樂區樂利三街的「台北生活家」社區發生火警，詹能傑接獲報案後，立即帶隊前往現場救援。他先後三次進入火場，儘管在第二次撤出時，已因高溫和濃煙全身濕透、氣喘吁吁，但仍不忘提醒同仁注意火場內的衣物雜物可能阻礙行動。然而，在第三次進入火場時，他找到受困住戶，並將自己的面罩讓給對方，最終因吸入過量濃煙而不幸殉職。

2月3日上午，詹能傑的移靈車隊由消防車引導，經過仁愛分隊時，消防弟兄們在分隊外列隊敬禮，並開啟警報器及警示燈致意，場面哀戚動人。基隆市消防局長游家懿、副局長翁藝瑛及多名消防人員早已在現場等候，與這位英勇的消防員作最後的告別。

當日下午1時30分，詹能傑的告別式正式舉行，內政部長劉世芳率隊致祭，並頒發褒揚令給其家屬，追晉他為2線1星分隊長。同時，詹能傑的英勇事蹟也獲得肯定，確定入祀忠烈祠，以表彰他無私奉獻的精神。

