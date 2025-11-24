影/直擊！好市多內湖店黑5首日200人搶排 iPhone一開門就搶光
好市多（Costco）的「黑色購物週 Black Friday」今天（24日）正式登場，在還沒8點營業時間，在內湖店已有200多人排隊人龍，而3大熱賣的人氣商品也出爐，分別是iPhone、空氣清淨機和兩件式家庭劇院組。
《中天新聞網》記者也現場直擊排隊瘋搶盛況，上午7點半就有近百位民眾已經在B1排隊區就定位，搶頭香家住士林的鄭小姐清晨6點15分就來排隊，她表示今天先來看看，也有想買電器用品。排第二的是網紅夫妻「美西太太」，小倆口笑稱，今天清晨6點20分左右到，想買「折價最多的，最大樣的，3C用品⋯⋯電視啊、除濕機啊、螢幕⋯」。而住在松山70歲的蕭先生也表示來「湊個熱鬧」，現場民眾並未有插隊狀況發生，時間一到井然有序入場。
不過，入場後才是戰鬥的開始，iPhone17系列、iPhone16E不到半小時就通通搶光，另下殺8000元的BOSE兩件式家庭劇院組和下殺1200元的DYSON三合一空氣清淨機，也是人手一件，金飾、鑽石方面最亮眼的依舊是3克拉的圓形鑽石戒指，要價將近340萬新台幣。這幾天此區是否會推出破盤價商品，不少消費者都在注意。
而富邦跟Costco合作推的聯名卡，針對想升級家電的民眾推出單筆分期享前3期免息優惠，於 Costco店內單筆刷卡滿千就可分期，最高可分到30期，今年底前申辦、購買並分期12期至30期，皆享該筆分期金額前3期免息的優惠，購買大型家電還送基本安裝服務。
另外，食品方面也有優惠，日本A4和牛紐約客真空包每公斤下殺550元，睡前專用的益生菌特價1489元，卜蜂冷凍日式唐揚炸雞特價339元、澳洲製植物精油香皂8入+洗手乳組合特價419元。
好市多「黑色購物週 Black Friday」從今天（11/24）開始到月底（11/30）共7天，全台好市多皆提早到上午8點營業，合計有特價的商品超過5百件。
