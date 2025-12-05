影/直擊！恆春港口溪字紋弓蟹幼體大回流 冬天罕見奇景

在恆春半島的滿州港口溪，近日出現一場震撼的自然現象，數以萬計的字紋弓蟹幼體（俗稱「扁蟹」）逆流而上，宛如在溪邊鋪上一層移動的白色地毯。這些大眼幼蟲經歷了海中的蚤狀幼蟲階段，現在正奮力返回淡水棲息地以繼續成長。

數以萬計的字紋弓蟹幼體（俗稱「扁蟹」）逆流而上，宛如在溪邊鋪上一層移動的白色地毯。（圖／葉端明提供）

資深生態攝影師葉端明記錄下這一罕見的「蟹河」奇景，並指出字紋弓蟹是恆春半島常見的陸蟹，然而其下海產卵的具體時間一直是學界的謎團。一般推測，這些蟹類在夏季水位豐沛時會順流至海中交配並釋卵，沒想到在強勁的東北季風影響下，竟在12月觀測到幼蟲大規模回流的現象。

在強勁的東北季風影響下，竟在12月觀測到幼蟲大規模回流的現象。（圖／葉端明提供）

保育人員呼籲民眾在觀察這些小生物時，務必保持距離，以免干擾它們的回家之路。此次的現象顯示了恆春半島河海周邊生態系的完整性，並提醒大家珍惜這一自然奇觀。

