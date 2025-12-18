影／相信有愛就有奇蹟 彰化家扶慢飛天使聖誕圓夢活動溫馨登場

▲家扶基金會彰化發展學園於今日上午舉辦「相信有愛，就有奇蹟—慢飛天使圓夢活動」大合照。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】轉眼間即將來到聖誕佳節，家扶基金會彰化發展學園於今(18)日上午舉辦「相信有愛，就有奇蹟—慢飛天使圓夢活動」，彰化縣長王惠美、和美鎮長林庚壬、和仁國小校長胡素慈、和仁國小家長會輔導會長陳采蘋、志工隊長吳雪菁及志工伙伴來到學園親手將聖誕禮物送到每位慢飛天使手上，並捐贈早療服務經費，現場氣氛熱鬧溫馨。

王惠美表示，聖誕節即將來臨，先預祝大家聖誕佳節快樂。彰化家扶發展學園有一群慢飛孩子，在老師細心呵護與照顧下，逐漸成長茁壯。感謝和仁國小志工的雪菁隊長，從我擔任立委時期就持續提供各種協助治療與幫助，讓孩子獲得完整照護。也提醒家長如果發現孩子出現異狀，即早接受治療，就越有更好的復原機會，縣府與所有家長一同守護孩童健康。

▲捐贈合照。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，感謝和仁志工隊的夥伴每年出錢出力，把愛傳出去，也感謝各界善心人士發揮大愛，今年的捐贈善款已累積至42多萬元，透過活動除了讓孩子增加互動、融入學校活動外，也讓孩子感受到大家的祝福與社會的溫暖。

▲志工隊合照。（圖／彰化縣政府提供）

和仁國小志工隊長吳雪菁表示，慢飛天使圓夢活動今年邁入第16年，為彰化家扶發展學園、雲林家扶發展學園及和仁國小陽光教室的小朋友們圓夢，共為110位小天使募集到禮物與餅乾。此外，今年也募得約78萬元圓夢金提供給彰化與雲林家扶發展學園。這些善款來自社會各地，捐款金額從300元、500元不等，其中更收到2筆合計50萬元的圓夢金，令人感動。感謝大眾用行動為孩子送上溫暖，希望透過來自社會的愛與關懷，讓孩子與家長在慢飛的路上不再孤單，可以感受到許多人一路陪伴。

本活動由和仁國小志工隊長吳雪菁於2010年發起，號召親朋好友捐款，透過聖誕圓夢的方式，為家扶發展學園的慢飛天使實現心願、致贈禮物，並挹注早期療育經費。活動已連續舉辦至第16年，延續歷年精神，今年同樣透過圓夢禮物與早期療育資源的支持，集結社會各界愛心，在這溫馨季節，讓慢飛天使家庭感受社會的支持、讓孩子感受到溫暖，這正是「相信有愛，就有奇蹟」最溫暖、也最真實的展現。