影／相約把同學會辦下去 和美新庄國小第27屆校友情感在母校延續

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】和美鎮新庄國小第27屆畢業同學們有感於歲月不饒人，於是在林榮威醫師與陳奇男醫師及阮永結醫師等人的規劃號召當中順利於蛇年馬年交替的時光裡舉辦同學聯誼聚會活動。

當日一大早同學們陸續抵達新庄國小，雖然天氣寒冷但無法阻擋大家難得的聯誼活動。感謝吳文輝校長提供場所讓同學們可以坐在一起聊聊天欣賞薩克斯風表演也欣賞了精心製作的同學回顧影片，更感謝彰化縣議會議政顧問施淑珍同屆同學的主持，妙語如珠的話語著實間炒熱現場的氣氛。

同學聯誼活動的主辦人林榮威醫師表示，此次的聚會是人生當中最美好的時刻，機會也相當的難得。歲月真的不饒人，感覺昨天大家都是天真無邪的小學生，沒想到今天再見面大家都已是白髮蒼蒼的老年人了。同學們進到熟悉的校園，一同聊起以前讀書時的回憶，這份童心就立刻的展現在大家的身上了。

林榮威醫師進一步指出，這次的同學聯誼活動更是三代同堂的幸福聚會，很多同學帶著兒女孫子們一同回來新庄國小共襄盛舉，陪同大家找回最寶貴的青春記憶。

活動當中由吳文輝校長帶領著同學們進行校園巡禮活動，耐心的向大家介紹學校的時代演變及兩棵大榕樹的歷史，同時還介紹校園的防空洞，裡面充滿著神秘的氛圍，可惜無法進入一探究竟，最後大家一起在校園中一同合照留下今生最珍貴的回憶。

最後則是準備了豐富佳餚讓同學們享用，也繼續坐在一起聊聊天欣賞薩克斯風的演奏。離別時刻大家依依不捨的互相道別，相約同學會一定要持續不斷的辦下去，這樣才能有種期待的感覺，感情才能永遠的維繫下去。