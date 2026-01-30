影/相隔6年再有人挑戰萬年總召大位 柯建銘不多談僅答：謝謝

立法院本屆第四會期將在今（30）日結束後休會，民進黨新會期黨團總召人選引發關注，「萬年總召」柯建銘先前公開表態競選連任，不過綠委蔡其昌也在昨天宣布登記參選。已經6年沒有遇過挑戰者的柯建銘，今早被問到這是否為「賴系與非賴系」的競爭時，柯建銘只回答「謝謝」就快步離開。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

蔡其昌昨天臨時宣布登記參選總召，被視為賴清德派人挑戰柯建銘。對此，柯建銘今天在立法院遭到媒體詢問，「是否為賴系與非賴系的競爭」，柯建銘僅回答「謝謝」。被問到如何看待蔡其昌這名人選時，柯建銘直接不回答快步走進會場。

蔡其昌是近6年來首名挑戰柯建銘總召大位的綠委。（資料圖／中天新聞）

柯建銘自1993年、立法院第二屆就開始擔任立委，是十連霸立委，從2002年開始擔任立法院民進黨團總召。

柯建銘連續擔任總召一職24年，前一次有人挑戰他的總召職位是在2020年，時任綠委陳明文一度登記參選，不過柯建銘當時親自致電希望陳明文支持，最終陳明文也決定支持柯建銘連任總召。

