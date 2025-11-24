影/眉姐姐有兒子？陸帥氣太極選手 撞臉《甄嬛傳》沈眉莊暴紅

大陸第15屆全國運動會中，一名現年26歲、來自山東省德州市的太極選手，憑藉扎實功底奪下男子太極拳、太極劍全能季軍，值得注意的是，這名外型帥氣的選手被網友指長相酷似《甄嬛傳》角色「沈眉莊」，意外暴紅。

紀豪。（圖/翻攝新浪微博）

綜合陸媒報導，這名選手紀豪，以多年習武基礎與穩定發揮，奪下男子太極拳、太極劍全能季軍。紀豪從小接觸武術，高中後開始系統化訓練太極，並多次在省級賽事中取得佳績，本屆全運會是他首次站上全國性的領獎台。

比賽結束後，有不少網友發現，他長相清秀，竟酷似電視劇《甄嬛傳》的「沈眉莊」，掀起話題，有網友直呼，「氣質好像沈眉莊的兒子」、「像，真的很像」、「都是以柔克剛的範兒（風格）」。

網友直呼他像沈眉莊。（圖/翻攝新浪微博）

面對「撞臉」話題，紀豪笑著表示自己「感覺還好」，他認為，外貌討論並不影響他專注於太極，「如果大家因為這件事關注到太極，那是好事。我也希望有更多人一起來練太極。」而他21日返回家鄉，前往小時候常去練功的公園，吸引許多後輩觀摩學習，氣氛熱烈。

