影/真人假扮？陸機器人走「貓步」太逼真遭質疑 何小鵬解衣澄清

大陸小鵬汽車5日在小鵬科技日上發表一款全新一代人形機器人IRON。由於IRON動作流暢逼真引發網友質疑「裡面藏有真人」。小鵬汽車董事長何小鵬6日回覆網友表示「感謝認可」，更拍攝了一段一鏡到底無剪輯影片澄清。

何小鵬在影片中解開機器人的衣服，以證明其真實性。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

《大象新聞》6日報導，小鵬新一代人形機器人IRON5日在小鵬科技日活動上亮相。這款機器人以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」展示，動作之流暢引發不少網友質疑其真實性，認為「感覺是個真人在努力扮演機器人」。

小鵬新一代人形機器人IRON5日在小鵬科技日活動上亮相。（圖／翻攝《大象新聞》）

面對質疑，何小鵬6日上午透過微博回應：「昨天科技日上，小鵬女機器人Iron小姐姐走著貓步出場，驚艷了現場朋友，結果線上評論一半以上的人竟然都在說：是不是女機器人裡面藏了一個真人。這真的是讓我們機器人團隊既高興，又哭笑不得。」他還表示：「總有人不相信這個世界變化如此快，今天早上他們強迫我拍個一鏡到底無剪輯的影片，回應一下這個質疑，希望大家辨別真假，也幫助我們澄清一下。」

據介紹，這一代IRON是預研的最後一個版本，量產版本身高將不高於170公分。新一代人形機器人IRON首發應用全固態電池，並搭載3顆圖靈晶片和物理世界大模型。研發團隊透過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度彷彿在太空漫步。

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在活動中表示，小鵬的目標是在2026年底實現規模量產高階人形機器人。同時，小鵬將開放機器人IRON的SDK，與全球開發者共建人形機器人應用生態。大陸寶鋼將成為小鵬機器人IRON的生態合作夥伴，在巡檢等工業領域探索場景應用。

何小鵬為證明IRON確實是機器人而非真人假扮，特別拍攝了一段時長5分39秒的一鏡到底無剪輯影片，並在影片中解開機器人的衣服，以證明其真實性，希望打消網友的質疑。

