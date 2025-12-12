影/真人對決AI廚師！弘光科大13人試吃團盲測「AI一票險勝」

AI浪潮席捲全球，餐飲業也開始構思新方向，弘光科技大學舉辦「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會，讓真人廚師與「AI廚師」切磋，最終AI廚師以1票之差險勝真人。

弘光科技大學餐旅管理系派出大2學生與AI智能廚師比試。（圖／中天新聞）

弘光科大12日在「AI大浪潮！餐旅業如何乘風破浪」研討會上，安排餐旅系大2學生孫國恩使用傳統炒鍋現做客家小炒，同時讓AI智能廚師「現做」料理，最終孫國恩以6分鐘完成，AI智能廚師則是4分鐘出菜。之後由13名學生、民眾組成的試吃團盲測投票，AI智能廚師以7票比下孫國恩6票勝出，雙方差距僅1票。

AI智能廚師只需設定好系統就可出菜，精確度遠超真人。（圖／中天新聞）

台灣餐飲市場苦缺工已久，AI機器廠商經理梁皓閔指出，AI智能系統讓出餐流程變得非常簡單，通常真人廚師親自放配料時，會有量的誤差，且每個廚師炒菜手法不一，但AI投放的醬料可以精確到每毫升，保持料理品質，這也是AI智能廚師和人類廚師差異較大的部分。

梁皓閔說，目前台灣餐飲業界導入AI智能系統佔比恐怕都不足1％，未來2年至3年內若引進市場，每1人可操作3台至5台AI料理機器，預估原本後廚需配置5個廚師的人力，將可減少到2個廚師，且甚至不一定要有非常專業的技術，一般餐飲學系的學生或工讀生就能操作，從而解決餐飲業缺工問題。

單憑雙方的成品看，幾乎看不出差別。（圖／中天新聞）

但AI智能廚師也非全能，梁皓閔表示，系統雖可維持品質穩定，但無法傳達每道料理背後的「人情味」，更沒有真實的味覺和創意，同樣也不能根據實際狀況彈性調整流程。他認為，應該讓餐飲專業者與AI構成協作，既能維持料理品質，又能讓餐點達到食客所要求的狀態。

勞動部統計114年上半年職位空缺，住宿及餐飲業職缺率蟬聯冠軍，經濟部今年公布最新統計則顯示，導入送餐機器人餐飲業者有17.7％，智能餐廚也正在興起。

