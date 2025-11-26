(影)真火車！台鐵區間車行動電源自燃 車廂內濃煙瀰漫引議論

[Newtalk新聞] 今(26)日上午台鐵區間車行經台中栗林時，第4車廂內旅客的行動電源於背包內起火燃燒，引起網路議論，對此，台鐵表示，該車次旅客於豐原站安排後續2124次(間隔14分)接駁，初步勘查旅客背包燒毀，車內絨布座椅稍有燒灼痕跡，旅客皆平安。





今日有網友在Threads上PO出台中栗林車站煙霧瀰漫的影片，只見影片中椅子出現明顯直火，正在焚燒，車廂內煙霧瀰漫，車上的旅客著急地找救援，後續台鐵工作人員上車處理，也有其他人用乾粉滅火器滅火，遍地狼藉，引起網路議論，「真的 火車」、「這狀況蠻危險的感覺」。

廣告 廣告





對此，台鐵事後表示，今日第2122次區間車行經潭子栗林間時，第4車廂內旅客的行動電源於背包內起火燃燒，車長於栗林站停車時，使用滅火器撲滅火源，2122次栗林站晚7分開，列車於豐原站路警上車蒐證完畢後，晚22分開。該次車旅客於豐原站安排後續2124次(間隔14分)接駁，先行離開，根據初步勘查結果，旅客背包燒毀，車內絨布座椅稍有燒灼痕跡，旅客皆平安。





另外，台鐵也提醒，當旅客遭遇行動電源自燃時，車廂皆依規備有滅火器，位置約在車廂前或後，亦備有緊急按鈕，提供車廂內旅客突發緊急狀況或危安事件時，可即時通報乘務人員，以利後續緊急應變處置作為。





旅客如有攜帶含鋰電池可充電之各式電子產品乘車時，應隨身保管置於身邊可以看到之處，並請勿放置行李箱內或寄送託運，以及盡量不要邊充電邊使用電子產品，以維乘車安全。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

東北季風影響！今晚水氣增多轉濕冷 降雨熱區曝光

傅崐萁帶頭修法 中配參政免棄國籍 王義川：難怪鄭麗文說2028不一定有和平選舉