影/真的燒胎了！台62線貨櫃車「爆胎又起火」

台62線在今（27）日上午發生交通事故，有輛行駛中的大卡車突然爆胎，輪胎脫落「飆」到車道內側旋即起火燃燒，車輛零件也四散噴落，影響他車通行，警方獲報迅速趕來排除。

車禍現場。 （圖／警方提供）

基隆市第三分局指出，事發時間在上午7點14分，確切地點在台62線東向9.2公里處，得知後立即會同消防隊、救護人員、拖吊業者等單位趕往，抵達後迅速進行交管跟清理作業。

車禍現場。 （圖／警方提供）

經警方調查，該車的其中一顆輪胎突然爆胎後脫落，跟其他車身的零件一起散落路面，占據車道，造成後方車輛車損，一度影響通行，所幸駕駛即時減速靠邊停車，未與其他車輛發生碰撞，但因掉落物散落於車道上，導致車流回堵。

車禍現場。 （圖／警方提供）

第三分局表示，現場交通於上午9點左右恢復順暢，初步確認現場未造成人員傷亡，事故詳細原因仍待進一步調查釐清。

車禍現場。 （圖／警方提供）

