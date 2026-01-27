影》真的餓了！阿里山黑熊頻出沒 1 個月9起入侵通報

台灣黑熊再度入侵阿里山區工寮，專家研判是同一隻成熊。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

自去年民國114年12月31日，獲報嘉義縣阿里山鄉達邦村有台灣黑熊入侵工寮翻找食物紀錄後，到昨天26日為止，林業及自然保育署嘉義分署又接獲多起台灣黑熊入侵工寮或菜園情況，元旦至今短短不到1個月已有9起，且黑熊出沒範圍已遍及達邦、里佳、樂野等地，移動範圍廣，林保署嘉義分署除發放防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資給村民外，已設置2只誘捕籠，不過22日擺放至今，尚未等到黑熊上門。

嘉義分署表示，1月3日發現台灣黑熊四度光臨達邦同一處工寮後，陸續在里佳菜園、工寮發現熊的蹤跡與排遺，17日再接獲達邦達德安地區徐姓民眾通報，工寮有一只原木蜂箱遭拖行、破壞啃食，奶粉罐也被打開，嘉義分署透過紅外線相機監測，18日再度拍攝到黑熊影像，該熊左眼後有白斑，經專家研判應與3日發現為同一隻黑熊。

台灣黑熊入侵里佳地區廢棄工寮破壞冰箱。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

樂野地區有民眾的天然蜂箱遭黑熊啃食，剩下部分蜂巢片。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

黑熊多次入侵工寮開冰箱，因民眾已將冰箱上鎖，黑熊只能推倒冰箱。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

里佳地區發現的黑熊腳印約15公分，經專家判定為成熊。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業保育署嘉義分署持續向當地民眾說明黑熊生態服務給付入侵通報及配合保育措施，防止黑熊再次入侵。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

林業保育署嘉義分署頒發黑熊入侵通報獎勵金予通報民眾。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

工寮現場留有被黑熊破壞的奶粉罐。(林保署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真)

21日里佳及樂野日野賀鄰近地區，同天也有2起黑熊啃食蜂箱通報案，研判黑熊近期在該處徘徊，嘉義分署22日馬上設置2只誘捕籠，以水果、龍眼蜜、天然野蜂蜜等吸引物持續進行誘捕，另從里佳地區發現的黑熊腳印約15公分，專家判定為成熊。

接到民眾通報後，嘉義分署第一時間至現場現勘，並發放防熊噴霧、熊鈴、驅猴砲等防熊物資，並在部分工寮安裝高瓦數感應燈，同時請村民將室內外食源收妥，配合裝設紅外線相機監測。

由於阿里山鄉鄒族部落團體自112年起即積極參與嘉義分署台灣黑熊生態服務給付，除組成巡守隊進行巡護監測外，個人經營場域發現黑熊入侵進行通報並配合食源管理，發給獎勵金3000元；配合紅外線監測台灣黑熊1個月期滿，再核發5000元；周邊場域配合分署相關保育措施則發給1000元獎勵金，為鼓勵部落通報黑熊入侵案件，嘉義分署25日共聯繫8位協力村民、頒發3萬3000元獎勵金。

嘉義分署表示，目前除設置2只誘捕籠，也進一步掌握臨近工寮及蜂箱分布狀況，並借重嘉義縣鄒族獵人協會獵人的山林智慧，合作追蹤熊跡，規畫在成功誘捕後移地野放，避免黑熊持續侵擾聚落。

嘉義分署強調，依據前幾次經驗，將食源收妥黑熊即不再現蹤，「食物管理」是防範黑熊靠近聚落的核心，呼籲民眾食物、廚餘、肥料、罐頭、泡麵、寵物飼料及垃圾應妥善收納於室內或上鎖，日夜間活動請結伴同行、發出聲響或攜帶熊鈴。若發現黑熊蹤跡，需保持冷靜緩步退後，並立即撥打 24小時通報專線0800-000-930。

