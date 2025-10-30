影／眼周化濃妝做醫美 恐傷靈魂之窗

眼科名醫吳建良表示，瞼板腺有分泌淚液油脂的重要功能，一定要注意清潔。

眼睛是靈魂之窗，愛美的女性最怕被眼睛洩漏了年齡，於是各種針對眼周的化妝與醫美微整形，也不斷推陳出新，眼科名醫吳建良表示，臨床上有看過因為怕「種」下的睫毛脫落，不敢清洗眼周，造成睫毛螨蟲孳生，引發眼瞼發炎的案例。還有人做電波拉皮燙傷了眼瞼，並誤傷角膜造成淚流不止的個案，提醒愛美的女性，做眼部醫美時也要考慮對眼睛造成的健康風險。

眼瞼清潔不佳有可能讓睫毛內增生過多螨蟲造成眼瞼炎。(圖：吳建良醫師提供)

萬芳醫院眼科名醫也是台北晶贊眼科診所院長吳建良醫師，30日接受中廣新聞網「聽醫生的話」節目專訪時表示，眼瞼與眼皮有保護眼睛、調節光線的功能，瞼板腺更是要負責分泌淚液與油脂讓眼睛保溼的關鍵，一旦瞼板腺阻塞或感染，就有可能造成異物感、反覆長針眼、刺痛、紅腫等多種症狀，女性又是好發眼瞼炎的高風險族群，原因和化眼妝、戴隱形眼鏡、眼部醫美恐怕都脫不了干係，臨床上曾有一位女士因為做眼周電波拉皮，不慎造成把眼瞼燙出許多小水泡，還刺穿角膜造成流淚不止，就診後以凝膠修補才緩解症狀，這樣的案例雖然罕見，但做眼周醫美還是要由專業醫師執行，避免誤傷眼睛。

一名女性因電波拉皮不慎誤傷角膜造成流淚不止。(圖：吳建良醫師提供)

睫毛長螨蟲並不罕見，但若滋生過多就會引發眼瞼炎，必須以醫師處方用含茶樹精油的藥水清洗，才能改善症狀，日常要保養眼瞼可以適度熱敷，眼妝卸妝也要做好清潔才能避免反覆發生眼瞼炎。中廣「聽醫生的話」每周一到周五，中午12點在中廣《愛健康》YouTube頻道聯播，歡迎大家訂閱收聽。