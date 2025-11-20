(影)眼球中央重現江湖？ 中日外交大戰引出視網膜短影音講幹話：薛劍是在呼應高市自砍「小劍頭」

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。中國駐大阪總領事薛劍更以「骯髒的頭顱」來嘲諷高市早苗。對此，網紅視網膜也拍片嘲諷，表示薛劍的發言事實上是力挺高市打擊觀光客赴日買春的政策，透過砍掉自己的「小劍頭」，來打擊外國人赴日買春的情況，而背後原因也曝光。





本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

廣告 廣告





針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。





除此之外，中國駐大阪總領事館總領事薛劍也在社群平台X發文表示，對於擅自闖入的骯髒頭顱，要毫不猶豫砍掉，用此發言暗批高市早苗，而該發言也加劇中日關係的緊張。





針對薛劍的發言，視網膜也拍短影音嘲諷，稱薛劍這看似不經大腦的發言，背後其實是有原因。事實上，有日本網友發現，薛劍在兩年前曾經想叫「外送茶」到領事館。剛好最近高市早苗在國會表示，要嚴厲打擊外國觀光客來日本買春的情形。因此，視網膜就酸，所謂砍掉骯髒的頭顱，是透過自身的行動，力挺高市首相，來砍掉自己的「小劍頭」。視網膜講到這裡還不經意的笑場。





對於視網膜的短片，有不少網友留言跪求視網膜的眼球中央電視台復出：「快復出吧！好懷念一本正經說幹話的膜」、「還是視網膜播的新聞對味！求復出」、「還我央視一分鐘！！！」；也有網友抓到視網膜在講到薛劍部分時，意外的笑場：「太久沒播，笑場了齁」、「你怎麼可以笑場」、「你笑埸了啦！」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

防長榮空姐猝逝案再發生！ 勞動部祭出4大保障勞工新制度

輝達助攻台股、單日漲點史上第二高！ 0050跟進受惠 規模破9,000億元了