影/眾議院大選擊敗宿敵！日環境大臣森下千里開票2分鐘確定當選

日本眾議院大選8日持續開票，據日媒《NTV》出口民調統計，自民黨在開票不久即達305席，其中又以宮城縣第4選區的選情較精彩，自民黨候選人、現任環境大臣政務官森下千里，可說是在開票約2分鐘後就確定當選。

日本現任環境大臣政務官森下千里，幾乎確定在本次眾議院大選的宮城縣第4選區擊敗「宿敵」安住淳。（圖／NTV）

《讀賣新聞》報導，44歲的森下千里曾是演員、賽車女郎和泳裝模特兒，2019年轉戰政壇，並於2021年首度代表自民黨加入宮城縣的選舉，當時對上隸屬中道改革聯合的安住淳，該次森下千里落敗，但森下獲得超過4成選票，表現亮眼。

此外，上屆選舉期間，森下因同時列入自民黨比例代表名單，因此獲得進入國會的敲門磚，並在2025年10月由首相高市早苗拔擢入閣，成為環境大臣政務官，身兼自民黨第4選區支部部長。

森下千里在2026年2月的眾議院大選上，與原任眾議員安住淳狹路相逢。僅開票2分鐘左右，安住淳的得票數大幅落後於森下千里，幾乎確定丟了原本選區席次，但若中道改革聯合的政黨票數達標，安住淳因有參與「政黨比例代表制」選舉，安住淳仍有機會以比例代表「敗部復活」。

