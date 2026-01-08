影》睽違8年！阿里山下雪了 大雪紛飛美景曝

今天（8日）受強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻明顯，全台氣溫偏低，易有10度以下氣溫發生。中央氣象署表示，玉山昨（7日）深夜出現固態降水、霧淞；此外阿里山氣象站今上午也下雪約20分鐘，拍攝者直喊「大雪紛飛，好多年沒下這麼大的雪」，氣象署表示，阿里山上一次降雪在2018年1月。

氣象署指出，今晨各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，局部空曠地區地區有10度以下低溫，最冷出現在雲林古坑6.7度；降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區。

氣象署表示，玉山昨深夜出現固態降水及霧淞，玉山氣象站成銀色世界；此外，阿里山氣象站上午8時55分至9時15分也下起雪，氣象署提供現場影片，拍攝者驚呼「阿里山大雪紛飛，好多年沒下這麼大的雪了！」氣象署透露，阿里山上一次降雪在2018年1月10日，與這次下雪已相隔8年。

