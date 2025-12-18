(影) 瞄哪打哪! 誤差僅1公分、最遠3公里 中共「零接觸」雷射排彈亮相

[Newtalk新聞] 中國解放軍空軍某部文職工程師任利兵率領科研團隊，歷時 6 年攻關，成功研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新模式。據介紹，該系統已成功處置 40 餘型、超過千枚實彈，顯著降低人員排彈風險。





任利兵表示，團隊研發的遠程雷射排彈系統具備高精度與遠距離作業能力，「指哪打哪，誤差控制在 1 公分以內，最遠作業距離可達 3 公里」，可在確保安全的前提下快速完成排彈任務。





談及研發初衷，任利兵回憶，過去曾親眼目睹年僅十八、十九歲的戰士，必須穿著厚重防護裝備，近距離處置空軍彈藥。「空軍彈藥威力巨大，一旦發生意外，後果不堪設想。」他指出，正是出於對戰友生命安全的責任感，促使團隊下定決心研發更安全、高效的遠程排彈手段。

該系統於 2021 年 11 月迎來首次實戰檢驗，成功排除 9 型、20 枚未爆彈。任利兵坦言，研發過程困難重重，「當時我在模擬建模領域幾乎是門外漢」。團隊透過自學、專家指導，並把握國家雷射技術快速發展的契機，最終突破關鍵技術瓶頸。





中國空軍研究院某所工程師魏春景指出，該技術有效破解未爆彈探測與處置領域的「卡脖子」難題，將單枚排彈時間從原本約 15 分鐘縮短至 2 分鐘，實現從「人員抵近操作」向「遠端控制排彈」的革命性轉變，對空軍及其他軍兵種具有高度推廣價值。





目前，任利兵團隊正持續推進技術升級。他表示，未來將朝向智慧化方向發展，結合人工智慧技術，探索資訊共享與協同作業的排彈新模式，進一步提升作戰與保障能力。

