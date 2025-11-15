影/瞬間消失！桃園驚悚車禍畫面曝光 機車零件散落一地

桃園市中壢區志廣路263巷口14日18時許發生嚴重車禍，33歲江謝姓男子駕駛自小客車沿志廣路往環西路方向直行時，疑似闖紅燈，與對向21歲陳姓男子騎乘機車左轉進入263巷時發生碰撞，陳男當場被撞拋飛，造成身上多處擦挫傷，所幸傷勢不重，經送醫治療後無大礙。

白色小客車闖紅燈，當場撞上機車騎士。（圖／警方提供）

騎士被撞飛，車殼散落一地。（圖／警方提供）

據了解，陳男當時騎機車在內側車道等待左轉，因見到路口已變換為紅燈，準備左轉進入志廣路263巷，卻遭駕駛轎車高速直行的江謝姓男子撞上，人車當場拋飛。現場機車零件散落一地，可見撞擊力道相當大，所幸車禍未波及其他人車。

中壢交通分隊獲報後立即派員到場處理，經酒測確認雙方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。中壢警分局長林鼎泰提醒，路口事故往往發生於一瞬間，駕駛務必遵守號誌指示、減速慢行並注意周遭車流與行人，切勿心存僥倖違規闖紅燈，以免造成無法挽回的傷害。

