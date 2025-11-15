影/瞬間消失！桃園驚悚車禍畫面曝光 機車零件散落一地
桃園市中壢區志廣路263巷口14日18時許發生嚴重車禍，33歲江謝姓男子駕駛自小客車沿志廣路往環西路方向直行時，疑似闖紅燈，與對向21歲陳姓男子騎乘機車左轉進入263巷時發生碰撞，陳男當場被撞拋飛，造成身上多處擦挫傷，所幸傷勢不重，經送醫治療後無大礙。
據了解，陳男當時騎機車在內側車道等待左轉，因見到路口已變換為紅燈，準備左轉進入志廣路263巷，卻遭駕駛轎車高速直行的江謝姓男子撞上，人車當場拋飛。現場機車零件散落一地，可見撞擊力道相當大，所幸車禍未波及其他人車。
中壢交通分隊獲報後立即派員到場處理，經酒測確認雙方酒測值均為0，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。中壢警分局長林鼎泰提醒，路口事故往往發生於一瞬間，駕駛務必遵守號誌指示、減速慢行並注意周遭車流與行人，切勿心存僥倖違規闖紅燈，以免造成無法挽回的傷害。
延伸閱讀
影/又是酒駕肇事！汐止轎車高速撞民宅 衝破磚牆還拆梁柱
搭男友車遭逆向機車衝撞 電臀舞者驚：當跑跑卡丁車在騎？
轎車闖紅燈猛撞！桃園21歲騎士「噴飛摔落」 機車零件四散
其他人也在看
兩岸PK新一章｜中國新高鐵時速破450公里 台灣N700ST也準備上線
高鐵動輒超過時速200公里，是地面移動最快的大眾運輸工具之一，已成為民眾出遊、返鄉的首選。近期中國大陸最速高鐵列車CR450完成測試，時速一舉飆至驚人的453公里，而台灣也將在明年引進N700ST新世代列車。究竟兩岸最新高鐵還有哪些亮點？請看我們本篇介紹！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
奇瑞模仿「天門山挑戰」翻車收場 風雲X3L這下真的紅了
2018年，Land Rover成功挑戰中國張家界天門山999級石梯，讓Range Rover Sport成為全球矚目的越野霸主。這場令人嘆為觀止的壯舉不僅提升品牌形象，更被譽為經典行銷案例。但是當中國車廠奇瑞試圖用類似的宣傳方式推銷旗下風雲X3L休旅車時，卻慘遭滑鐵盧。挑戰進行途中，車輛失控滑落，撞毀護欄，讓原本用以展示越野實力的宣傳活動變成一場尷尬的公關災難。奇瑞模仿「天門山挑戰」以翻車收場，中國越野車的實力還是比不上Land Rover老大哥。根據奇瑞的官方聲明，事件發生於11月12日，挑戰途中安全繩鬆脫並纏繞前輪，導致風雲X3L突然失去動力。在影片中可見車輛行進至三分之二時突發異響，車體向右偏移，最後倒退撞上護欄並破壞現場設施。儘管無人受傷，但這次失敗讓原意為展現性能的活動轉變為一次負面示範，奇瑞也緊急於社群媒體發文道歉，並承諾負責維修與賠償損失，同時也向遊客與公眾致歉。 儘管行銷策略翻車，風雲X3L本身仍是一款值得關注的新世代SUV。其搭載增程式動力系統，由1.5升引擎與33.7 kWh電池組成，具備單馬達後驅與雙馬達四驅版本。四驅版輸出達422匹馬力與51.1公斤米的扭力，Carture 車勢文化 ・ 1 天前
法院認證：他36公尺內從0飆到98km！駕駛「超速48公里」慘吞1.2萬罰單
住北部的廖姓男子去年在桃園市平鎮區限速50公里路段，超速48公里狂飆，被警方拍照取締，開罰1.2萬元，應參加道路交通安全講習；但廖男主張，他的車並非跑車，不可能在36公尺內從0加速到時速98公里；但法官綜合相關證據，認定違規事實明確，駁回告訴，且他須負擔300元裁判費，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Hyundai TUCSON L 小客車正式上路
HYUNDAI 汽車總代理南陽實業宣布，TUCSON L 小客車自今年 10 月起正式開始交車。TUCSON L 過去以小客貨車身分深受市場青睞，如今「高性能油電」小客車的推出，更讓消費者與營運車主同時享有中型休旅的乘坐舒適、智慧安全與節能效益；並依規定可申請計程車與多元計程車等營運用途，將行車體驗與接單效率推向新標準。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前
中國掃地機器人製造商追覓公布首部電動超跑預告圖，幾乎完全複製Bugatti Chiron
在AI的世界裡，你想要製造出多麼完美的車子，有甚麼不可能的。中國知名的吸塵器與掃地機器人製造商「追覓科技」（Dream Technology ）宣告他們將投入電動超跑製造業，同時公布了首輛新車的預告圖，那顯然是一台和Bugatti 的Chiron超跑極為相似的車款，只不過Chiron是雙門車轎跑，但追覓的作品卻是四門轎跑車。汽車日報 ・ 1 天前
【新車試駕影片】為了浪跡天涯，我買了一艘陸地巡洋艦 Toyota Land Cruiser 250
Toyota Land Cruiser 是超過70年歷史的經典越野車款，自1951年問世以來，以其強悍可靠的越野實力，全球累積銷量突破千萬台，也是Toyota車系中銷售最悠久、最具代表性的車款。而大改款的Land Cruiser 250導入了輕油電系統成為了新生代的車款，但有沒有因此而變得軟弱無力呢？邢男這次準備了嚴峻的關卡來考驗他。車水馬龍網 ・ 1 天前
最多省18萬！T-Roc R這波優惠、連錢包都說先買再說
台灣福斯汽車替 T-Roc R再添狠角，全新「極緻版」首次導入R部門操刀的霧影消光灰，不只視覺沈穩，還有股冷冽霸氣。搭配全新19吋Pretoria雙色鋁圈，靜止看就很快，路上回頭率幾乎保證滿格。車外還加入Black Style黑化套件，從格柵、後視鏡到細節裝飾全都暗黑處理，跑格味道直接濃到滿出來。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
BMW正悄悄更換新廠徽，但大多數人並沒有察覺
BMW在慕尼黑車展中，該品牌全新世代電動車 iX3 首次亮相，向世人呈現了該品牌的 Neue Klasse 平台最新設計語彙。由於全新的格柵和車頭燈設計太過搶眼，受到大家的高度關注，它重現了1960 到1980年代BMW老車的車頭風貌，但是另一個不太明顯的細節卻被大多數人所忽略，此一細節未來也將出現在次世代車款上，那就是品牌logo也做了修改。汽車日報 ・ 16 小時前
台74線驚魂！曳引車「輪胎突飛出」 百公斤輪胎砸2車
台74線上驚傳百公斤輪胎脫落滾落車道！一輛曳引車因右後輪螺絲斷裂，導致兩顆重達百公斤的輪胎脫落，一路從最外側車道滾到最內側，砸中兩輛休旅車。目擊民眾驚呼：「快速道路瞬間變成障礙賽道！」所幸事故中無人受傷，警方呼籲駕駛人上路前務必做好車況檢查，以確保行車安全。專家指出，從高速行駛的曳引車上脫落的輪胎，具有極大的危險性，駕駛恐需賠償被波及車主的損失。TVBS新聞網 ・ 1 天前
輔助駕駛≠自動駕駛！ 高公局示警「6情境無法辨識」：不足以取代真人
高公局指出，目前市面上的輔助駕駛系統，多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛，如當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路...CTWANT ・ 1 天前
輔助駕駛6情況恐失效 高公局籲用路人注意
[NOWnews今日新聞]近年來，隨著汽車科技快速發展，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能的新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適，但在高速公路因著車速快，一旦發生事故，衍生之車損、傷亡或交通壅...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台鐵台中站婦人落軌受困 救出肢體擦傷送醫
台鐵台中站今天上午發生落軌事故，有人遭列車撞擊並受困車下，消防局獲報，到場救出一名婦人，她有肢體外傷、意識清楚，已送醫治療。至於事故原因及傷者身分，尚待警方調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
仿Land Rover挑戰天門山 奇瑞越野車「半途倒退嚕」撞壞護欄
奇瑞汽車新車測試竟失控滑落！越野車挑戰天門山天梯，卻因安全防護繩纏繞車輪，導致車輛在爬升一半時撞壞護欄，尷尬停滯原地長達2小時。此事件不僅讓奇瑞汽車形象受損，也引發網友質疑：「畫虎不成反類犬，只在天梯上留下恥辱的輪胎印記。」天門山景區出借場地的做法同樣遭砲轟，影響遊客權益。奇瑞隨後發布道歉聲明，坦承裝置出問題導致此次意外。TVBS新聞網 ・ 1 天前
上班好塞！貨櫃車過彎擦撞路樹 「車箱崩塌」鏟起機車
高雄苓雅區大順三路輕軌旁今（14日）清晨發生嚴重車禍！一輛大貨櫃車過彎時閃避機車，不慎擦撞路樹，導致車箱崩塌掉落，波及一旁機車騎士。現場畫面驚悚，樹葉紛飛、貨櫃變形卡在路中央，交通幾乎癱瘓，許多趕著上班的民眾動彈不得，場面十分混亂。所幸騎士僅有擦挫傷，無大礙。同日，國道1號北向嘉義民雄路段也發生大貨車側翻事故，所幸駕駛僅受輕傷，兩起事故皆無嚴重人員傷亡。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太吵不能賣！賓士多款 AMG 性能車被歐盟噪音新法「判死刑」即將停售
歐盟從 2026 年起，啟用更嚴苛的噪音規則，賓士的 AMG 性能車首當其衝，C43、GLC43 和 GLA35 等性能車都將在 2026 年 2 月結束生產。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
凌晨驚見「鞭炮車」炸街 警鎖定60歲車主.最高罰37800
高雄市 / 綜合報導 高雄苓雅區今(13)日凌晨5點多出現1輛「鞭炮車」，駕駛一邊開車，還一邊放鞭炮，火花不斷向外噴，而且還將車輛開在兩條車道之間，危險駕車的行為讓其他駕駛都看傻了眼。警方說，已經鎖定60歲李姓車主，通知到案說明，針對跨越兩車道行駛和行駛中燃放鞭炮，將開出最高3萬7千多元罰鍰，並依違反社維法和公共危險罪送辦。白色休旅車開在馬路上，左側車身突然竄出一串火光，沿著車身向外噴飛，放慢一點看，火光噴了一路，甚至噴到對向車道掉落到地面，畫面相當驚險，再看當時開來的汽車。行車紀錄器也拍下，遠遠就看到左邊開來一輛白色休旅車，車窗外冒出亮光，靠近時火光越噴越大，還伴隨霹靂啪啦聲響，讓開在旁邊駕駛看傻了眼，離譜行徑發生在13日凌晨5點多，高雄市苓雅區三多二路，當時駕駛一手開著車一手放鞭炮，火花四濺，整輛車還騎在道路分隔線上，車身橫跨兩條車道，實際回到現場，地上都還有火藥燃燒殘留的痕跡。苓雅警分局民權所長劉滌吾說：「已鎖定車主李姓男子，將於查緝到案後，依法開罰並偵辦。」警方說，車輛跨越二車道行駛，可處最高1800元罰鍰，而行駛中燃放鞭炮，已經是危險駕車，可處最高3萬6千元罰鍰，除了恐吃下最高3萬7800元罰鍰，也將依違反社維法和公共危險罪函送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
太依賴輔助駕駛恐釀災！高公局示警「6大情境」恐失效
高速公路局提醒，隨著汽車科技發展，許多新型車款配備輔助駕駛系統，但在特定情況下可能失效。高公局特別指出，輔助駕駛系統在六種情境下可能無法正確辨識路況，駕駛人仍須隨時保持警覺，為行車安全負責。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／上班注意！國道3車追撞「占輔助車道」回堵5公里…車潮待消化
國道1號北向358.2公里處，高雄市楠梓路段，今天（14日）上午發生3車追撞事故，占用輔助車道，由於正值上班尖峰時刻，車禍導致後方車流回堵約5公里，初步了解，事故已排除，無人受傷，車流仍待消化中。高公局呼籲，駕駛切勿觀望，循序通過，如將行經事故壅塞路段，建議可提前改道行駛以避開壅塞路段。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Peugeot Polygon概念車引領未來208的駕駛革命
Peugeot於近日正式發表其全新Polygon概念車，雖未明說，但其設計語彙與科技導向明確地指向2027年即將問世的下一代208掀背車。這輛概念車不僅在外觀上打破傳統，也揭露了內裝與駕駛互動方式的重大革命，這不僅是一部設計實驗作品，更是品牌對未來量產車發展方向的預告。Peugeot於近日正式發表其全新Polygon概念車，這輛車明確地指向2027年即將問世的下一代208掀背車。Polygon概念車的車身線條展現出未來感十足的風格，擁有收緊的腰線、寬闊的輪拱與大面積玻璃設計，塑造出具辨識度的前衛外型。同時，其C柱上的充電孔與LED充電狀態顯示，則向經典的Peugeot 205致敬。這些細節不僅富含情懷，也極可能出現在量產車型上。此外，車頭與車尾皆採用水平排列的三爪式LED燈組，作為品牌新世代視覺語言的重要象徵。雖然概念車採用引人注目的鷗翼式車門，但實際量產版勢必將回歸傳統車門設計，以符合日常使用與成本考量。不過，外觀中所體現的整體風格與再生材料選擇已預告Peugeot將在環保與設計之間取得新平衡。 Polygon概念車的最大亮點來自內裝設計，特別是其新一代i-Cockpit座艙布局。全Carture 車勢文化 ・ 1 天前
Subaru 入門跑車 BRZ 獲 STI 賽車技術加持！強化性能氣勢及操控表現
Subaru 宣布在日本推出 BRZ STI Sport Type RA 特仕版，結合 Subaru 及 STI 在賽車運動中積累的技術和經驗，旨在追求極致的駕駛樂趣，不僅擁有更加搶眼的性能扮相，引擎與底盤也有所升級來強化操控表現，當地售價為 497.2 萬日圓起（約台幣 100 萬元），僅限量打造 300 輛，將以抽籤方式決定購買資格。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前