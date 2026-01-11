（影）《矢板明夫 Newtalk》中國曾經有民主自由？ 石平憶1980年代初期北大盛況

[Newtalk新聞] 訪台四日受到高度重視的日本維新會參議員石平，他回憶1980 年代初期的北京大學，曾經是中國社會最自由的時期。石平指出，當時民主主義、改革開放、文藝復興等各種思想開始湧入中國，而北大位於思想最前端，那幾年北大入學的，很多高知識分子的子弟，甚至高幹子弟，他們比我們先接觸到很多東西，然後一下就帶到北大來。





石平在《矢板明夫Newtalk》中回顧當年的北大，許多啟蒙作家受到矚目，例如後來逃往美國的劉賓雁、白華等人，在文革結束、改革開放初期，北京海淀區人大代表選舉時，北大校園也出現公開談論民主的氛圍。胡平、王軍濤等北大人物「跳出來大談民主」，提出挑戰體制的言論，並引發現場轟動。

石平以一句當年流傳最廣的話為例：「我不是中國共產黨員，我父母也不是中國共產黨員，我祖祖輩輩都他X的不是中國共產黨員。」他說，這種公開挑戰的語氣一出，底下「歡聲雷動」，突顯當時北大校園的氣氛。





民主運動在中國，曾經是學生之間的「娛樂」，「不談民主的話，女生都不願意理你的」，石平笑稱，當時與女生談話時，若能談盧梭、談法國大革命，女生就會主動靠過來聽。「啟蒙思想、孟德斯鳩」等話題成為學生之間的共同語言，是1980年代北大校園獨特的思想氛圍。

