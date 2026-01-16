(影)《矢板明夫 Newtalk》台美關稅談判底定 中共發起鋪天蓋地進行認知戰？

[Newtalk新聞] 台美貿易談判剛端出階段性成果，中國就有媒體啟動「5千億美金投資換關稅15%」、「5千億美金可重鋪31次台灣高鐵全線」輿論戰，新頭殼總製作張正霖提醒，中共對台灣認知作戰、心理戰、媒體戰三個部分，是特別的花功夫的部分，目的就是要瓦解台灣內部防禦的心態跟能力。





張正霖在網路節目《矢板明夫Newtalk》中分析，現在媒體的屬性跟以往不一樣，以往最主要是短波，用廣播心戰喊話，現在的介面跟平台是網路，網路的世界無孔不入，一開始就會用，誤導性的訊息，或是利用意見領袖在網路上曲解訊息。

「第二個階段就會有媒體來引述報導。」張正霖進一步指出，利用媒體的公信力來，引述錯誤的訊息加以擴散，最後就鋪天蓋地的，大量針對曲解的部分，再加以擴散。





張正霖不忘強調，最近幾年台灣年輕人，接收到抖音或是小紅書的一些影響，暴露在錯誤訊息之中，反而減少接收比較有公信力媒體的訊息，由同溫層、社群平台主宰片面的、錯誤的、被曲解的訊息接收。

