(影)《矢板明夫 Newtalk》從笨蛋政二代到人氣防衛大臣 小泉進次郎為何擄獲民心？

[Newtalk新聞] 談起日本首相高市早苗上任至今的亮點人事，財務大臣片山皋月、防衛大臣小泉進次郎絕對榜上有名，而後者更被認為展現出從政以來截然不同的做法。淡江大學日本政經研究碩士班教授蔡錫勲觀察，小泉在近期表現上，彷彿台灣所說的「轉大人」，就像一個原本稚嫩的小孩子，突然成熟起來，特別是在媒體上的答辯與表達方式，讓外界感覺這個人「將來有希望」。





蔡錫勲在網路節目《矢板明夫Newtalk》中進一步分析，小泉上任後最具關鍵性的表現，展現在12月6日中國遼寧號戰機出動，對日方進行雷達照射一事的應對上。他指出，中方試圖透過雷達照射來施壓，希望逼迫對方先動手，而在這一點上，日本的表達方式與約10年前相比，已完全不同。

雷達照射事件發生後，差不多半天之內，小泉防衛大臣便出面向媒體公告，說明日方遭到雷達照射。蔡錫勲發現，相較之下，約10年前的類似事件，日方曾耗費一個月才對外說明。這次不僅迅速公布，連相關錄音檔也一併公告，明確指出「中方使用的是火器雷達進行鎖定」。





蔡錫勲直言，日本所強調的是不能使用火器雷達，搜尋或其他方式尚可，但動用火器雷達進行鎖定，已經有點進入準戰爭的角度。他也因此觀察到，中方試圖將這個問題模糊化處理。

