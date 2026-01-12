（影）《矢板明夫 Newtalk》石平預告台日交流將「不設禁區」 憶留學日本：命運的安排

[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平結束旋風式訪台行程，預告未來台日交流將「不設禁區」。





石平在網路節目《矢板明夫Newtalk》中回顧人生轉折，坦言自己於六四事件前一年（1988年）離開中國，如今回想起來像是「命運的安排」。他苦笑表示，如果當時沒有出國，「肯定在六四那年不會安分守己」，「或者就光榮了」。





石平指出，走上留學日本道路的關鍵，源自一位好友的突然出手。這位同學大學畢業後由教育部派往大阪大學留學，看到石平「淪落在四川」，主動說：「哥們，你過不過來？我幫你找保證人，墊半年學費。」石平聽後爽快答應：「你叫我過去我就過去，誰怕誰啊。」

1988年抵達日本時，正值泡沫經濟尾聲。石平先在大阪讀語言學校，一邊上課一邊在小酒館廚房打工。由於日語不通、沒有資格做前台，只能在後場刷盤子、洗碗。「刷了一年，從五點刷到十點，刷得特別順，技術特別高。」他笑說，正是這樣的生活，讓他把語言基礎打起來，也撐過留學初期最艱難的階段。





1989年4月，石平進入神戶大學大学院就讀，正好與中國胡耀邦突然去世的消息時間重疊。他在日本開始念書，而中國局勢正發生劇變，「那就是1989年4月，正好剛入學，當時胡耀邦就突然去世了。」

