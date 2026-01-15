(影)《矢板明夫 Newtalk》美國出兵委內瑞拉 所以中國2027拿下台灣？ 石平：習近平進攻台灣軍事體制已崩潰了

[Newtalk新聞] 美國接連對委內瑞拉、伊朗施展軍事極限施壓，2027年以前習近平政權會不會攻打台灣，也成為類比的對象，日本維新會參議員石平分析，習近平在2022年黨代會打造的進攻台灣軍事體制，現在基本上已經崩潰了。如果說現在要打台灣，沒人打台灣了！





石平先前訪台，在《矢板明夫Newtalk》特別節目中提出分析，二十大（2022年10月）黨代會結束以後，習近平就進行了為了攻打台灣的政治體制和人事的體制， 突然把這個對台灣攻擊最前線的東部戰區司令員何衛東，提拔成軍委副主席，同時他還把同樣是31集團軍出身的林向陽任命為新的東部戰區司令。去年攻打台灣這兩個重要的軍人——何衛東與林向陽——幾乎同時落馬。

2022年8月美國議長裴洛西訪問台灣，中國軍隊圍著台灣進行大規模軍演。當時火箭軍對著台灣發射了導彈，發射了9枚吧，其中有5枚落到日本的水域去了，石平驚爆，當時大家都不理解，不是威脅台灣嗎？怎麼跑到日本去了？後來逐漸明白，估計是因為導彈精度有問題，一打出去就偏了。可能就是這個事情暴露了火箭軍的腐敗問題。





石平強調，火箭軍搞腐敗，導致導彈質量降低了。所以習近平就開始對火箭軍進行整肅；習近平部署打台灣的關鍵人事，也在去年全部崩潰。

