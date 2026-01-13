(影)《矢板明夫 Newtalk》2026地方大選開打！ 他提醒：鄭麗文、黃國昌已開始收買年輕人

[Newtalk新聞] 民進黨立委賴瑞隆贏得高雄市長提名初選，接下來台南市、嘉義縣也將陸續執行民調，2026地方大選逐漸升溫。退役飛官鷹爸徐柏岳提醒，每一年將近有18到20萬張青年選票進來，但這些青年選票幾乎都被白營壟斷。黃國昌跟鄭麗文開始在學川普基金的方式，要收買年輕人；民進黨的反應如果只講「違反財政紀律」，可能會把年輕人的選票踢得遠遠的。





徐柏岳在《矢板明夫Newtalk》節目中批評，民眾黨跟國民黨假裝幫年輕人發聲。民進黨已經執政10年，要讓年輕人不批評執政黨，其實是滿難做的。年輕人在經濟上的不滿，往往都會歸責於執政黨，「所以全世界年輕人都傾向在野黨」。

至於該如何端出健康的政策牛肉，又不淪為討好，徐柏岳舉例表示，年輕人要工作、要開車，汽車的牌照稅跟燃料費一年下來，2.0的車子就要繳1萬4千多元，可以將年輕人的牌照稅減半，這對年輕人有感。





徐柏岳也轉述瑞典朋友的例子，婦女只要生三胎，一輩子免稅免所得稅。「一年200萬的薪水，所得稅也不過幾萬」、「年輕人養孩子，孩子到18歲之前，到公立博物館、遊樂中心全部免費，政府也不過貼幾十億而已」。

