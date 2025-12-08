(影)《矢板明夫Newtalk》中共第三航母「福建艦」淪海上棺材 美國軍事專家：起降、續航、甲板都是問題

[Newtalk新聞] 日本媒體質疑中國第三號航母「福建艦」存在致命弱點，中國國防部對外回應時以「癡人說夢、不自量力」八字強烈批評相關說法，引發熱烈討論。軍事問題專家胡振東在《矢板明夫Newtalk》節目中表示，雖然福建艦被視為中國在軍事設施上的一大進步，但若要與其他國家的航空母艦相比，仍有明顯差距，「中國目前仍難以達到美國航空母艦的起降標準」。





胡振東直言，美國福特號艦長若要通過檢驗，必須在12小時內完成160架次、24小時內240架次的飛行；尼米茲級則為12小時120架次、24小時200架次。他直言，福建號「永遠達不到這個程度」。

福建艦的續航力問題，也成為航行時易受攻擊的目標，胡振東指出，福建艦如果沒有高速航行，約五到七天就需要補一次油；但在作戰狀態下，由於航速加快、動作頻繁，可能三到五天就必須補給。他強調，在這種情況下，福建艦需要補給艦持續為其加油，補給艦完成後還得回到後方裝油，再返回前線。





福建艦擁有三條彈射線，但起飛與降落竟然無法同時進行！胡振東發現，若進行降落，只能保留一條彈射線，戰鬥機降落後飛機需要轉頭，但甲板空間不足，無法像美國航空母艦那樣同時降落與發射，也缺乏足夠空間讓飛機快速裝填彈藥或移動，整體設計容易造成運作瓶頸。

